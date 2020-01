Fájdalomcsillapítás idegblokád segítségével

Kiknek ajánlott?

Így válik krónikussá a fájdalom Az utóbbi időben az érdeklődés középpontjába került a műtéti beavatkozások vagy sérülések után jelentkező állandósult fájdalom. Ezt csak úgy előzhetjük meg, ha megérjük, hogyan válik az akutfájdalomkrónikussá. Cikkünkből megtudja.

A műtét előtt

Az ambulán műtét után néhány órával haza is mehet a beteg

A műtét alatt

Mellékhatások

Az idegblokád kezelést olyan fájdalmak csillapítására ajánlják, amelyre más módszerekkel nem igazán tudnak hatni. Ezek alatt leggyakrabban a daganat okozta fájdalmakat és a krónikus , tehát három hónapnál tovább tartó, leginkább mozgásszervi megbetegedés okozta vagy reumatikus jellegű gerinc- ízületi vagy derékfájdalmakat értjük., gáttáji és hasi fájdalommal járó ráknál viszont általában igen, végbélrák esetén például nagyon gyakori.A beavatkozást megelőzően, mint például heparin, fragmin, marfarin. Viszont kis dózisú aszpirint vagy nem szteroid gyulladáscsökkentő szereket be lehet venni, de erről mindenképpen kérjük ki a műtétet elvégző orvos véleményét is.A beavatkozás során. Ezzel leggyakrabban átmeneti (egyénileg változó, pár hétig vagy pár hónapig ható) vagy akár örökre szóló fájdalommentességet is el lehet érni.Mint minden beavatkozásnak, ennek is lehetnek mellékhatásai, mint például fájdalom, fertőzés, vérzés, idegsérülés vagy allergiás reakció. Előny, hogy ezt, pár óra megfigyelés után általában hazamehet a beteg.