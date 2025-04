Fáj a gyerek füle? Felejtsd el ezeket a házi módszereket

Sír, fogja a fülét, nyűgös, nem alszik, esetleg valami folyik a füléből? A hallójárat-gyulladás jelentős fájdalmat okozhat a gyerekeknek (és természetesen a felnőtteknek is), amit azonban a tévhitekkel ellentétben sem kimosni, sem meleggel borogatni nem szabad. Hogy mi vezethet el mégis a gyógyuláshoz? Dr. Holpert Valéria, fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa segít a szülőknek.

Hallójárat-gyulladás: amikor még a fül érintése is fájdalmas

A hallójárat alapvetően a fül külső szakaszához tartozó, öntisztuló járat. Az öntisztulás kifejezés azért fontos, mert az itteni gyulladás igen sokszor a helytelen fültisztítási szokások miatt alakul ki, igaz, szerepet játszanak ebben a külső hatások is, és az alkatilag szűkebb hallójárat is hajlamosító tényező. De melyek is azok az okok, amelyek hallójárat-gyulladáshoz vezethetnek?

Túl gyakori, mélyre hatoló, erős fültisztítás fültisztító pálcikával.

A fül erőszakos bedugaszolása fülhallgatóval, vattával, akár hallókészülékkel.

Külső, irritáló hatású anyagok, akár erős porszennyeződés.

Strand, uszodahasználat után a fülbe kerülő víz és a meleg meggyengíti a hallójárat bőrének védőrétegét, így az könnyen befertőződhet. A leggyakrabban bejutó kórokozók a baktériumok, ritkábban gombák is lehetnek. Mivel ez nyáron, a strandon igen gyakran fordul elő, úszófülnek is nevezik a kórképet.

A hallójárat gyulladást lehetetlen nem észrevenni még akár kicsiknél is, ugyanis az igen erős, lüktető fájdalommal jár, akadályozza az alvást, evést. A száj nyitása, illetve a harapás vagy akár a fül érintése is fájdalmat okozhat. Duzzanat és váladékképződés lép fel, a váladék fülfolyásként távozhat, a beszűkült hallójárat miatt pedig romlik a hallás.

Ne tegyünk rá meleg borogatást, forduljunk orvoshoz!

Amikor a szülők orvoshoz fordulnak a gyermek fülfájdalma miatt, és kiderül, hogy valóban hallójárat gyulladásról van szó, sokszor kellemetlen kezelésre kell felkészülni. "Ha a hallójárat a gyulladás miatt nagyon beszűkült, akkor akár még eszközzel sem látunk bele. Ilyen súlyosabb esetben sajnos a fülcsepp sem jelenthet megoldást, ugyanis egyszerűen nem tud bejutni a fülbe. Ekkor szakszerű tisztítás után egy gyógyszeres gézcsíkot helyezünk a hallójáratba, ami sajnos fájdalmat okozhat a gyerekeknek, de azzal bíztatjuk őket és a szülőket is, hogy ezzel hamarosan sokkal jobban fogják érezni magukat" – hangsúlyozza dr. Holpert Valéria, fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa.

Fotó: Getty Images

Hozzátette: amint egy kicsit javul a helyzet, otthon folytatni kell a kezelést, de már fülcseppel. A hallójárat kezelésének eredményessége is múlhat rajta, hogy megfelelően használjuk-e a gyulladáscsökkentő fülcseppet. Mindenekelőtt nagyon fontos, hogy csak fül-orr-gégész javaslatára és vizsgálat után cseppentsünk a fülünkbe, mert ha esetleg már átszakadt a dobhártya, úgy abba nem szabad bizonyos cseppeket csöpögtetni. Az is fontos, hogy megfelelően alkalmazza a szülő a fülcseppet. Ehhez először a hallójárat bemenetet az ujjunkra csavart vékony gézlappal finoman át kell törölni, megszabadítani az esetleges váladéktól. Használat előtt a fülcseppet melegítsük fel a kezünkben, majd a fejet oldalra hajtva – vagy az ágyban oldalt fekve – kell a fülbe csepegtetni, ezt követően 5 percig feküdni.

Segíthet-e a füldugó?

A külső hallójárat gyulladás megelőzése különösen azoknak fontos, akik már többször szembesültek ezzel a fájdalmas betegséggel. Ehhez az első lépés a fül szárazon tartása (vízzel való találkozás után szárazra törléssel, hajszárítóval történő óvatos kiszárítással). Azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek, akik gyakran strandolnak, úsznak, érdemes beszerezniük egy megfelelő füldugót. A vásárláskor nagyon kell figyelni, hogy ne éjszakai zajok elleni füldugót, hanem vízben alkalmazható fajtát válasszunk, illetve azoknak, akik például edzés miatt szinte naponta vannak vízben, ajánlatos lehet egy személyre szabott füldugót készíttetni. Holpert doktornő azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy amíg tart a gyulladás, addig nem szabad a fülnek vízzel érintkezni. Akinél pedig rendszeresen visszatér a betegség, annak érdemes – főként más tünetek megléte esetén – cukorbetegség és immunrendszeri betegségek után is vizsgálódni, ezek ugyanis hajlamosító tényezők lehetnek.