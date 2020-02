Az ínyvérzés leggyakoribb okai

Nem megfelelő szájhigiénia

A rendszeres fogápolás, fogmosás nagyon fontos. Már 24-36 órányi kihagyás is elég lehet ahhoz, hogy a lerakódott lepedék miatt begyulladjon, vérezzen az ínyünk. A legjobb, ha elektromos fogkefét használunk, mert azt ínyt is masszírozza, ezáltal serkentve a szövetekben a vérkeringést. Utána érdemes antibakteriális szájöblítőt használni. A fogselymezéssel legyünk nagyon óvatosak, mert ha felsértjük az ínyt, baktériumok kerülhetnek bele, ami fertőzést okozhat.

Egészségtelen táplálkozás

A sok zöldség és gyümölcs fogyasztása az íny és a fogak egészségéhez is fontos, mert szervezetünk ezen részeinek is szüksége van elegendő kalciumra, magnéziumra, D-vitaminra és C-vitaminra, és egyéb olyan anyagokra, amelyek segítenek elkerülni azt, hogy gyulladásos folyamatok alakuljanak ki a testünkben.

Dohányzás

Több kutatás is bebizonyította, hogy a rendszeresen dohányzóknál sokkal gyakoribbak a fog- és ínybetegségek és az ínyvérzés, valamint az ínygyulladás, mivel a füsttel együtt toxinok jutnak a szövetekbe. Ez is egy újabb ok arra, hogy letegyük a cigarettát.

A rendszeres és alapos fogmosás az ínyünk egészségét is védi

Stressz

A gyakori szorongás és idegeskedés legyengíti az immunrendszert - ennek az egyik jele is lehet az, hogy az ínyünk érzékeny lesz vagy vérezni kezd, mivel ilyenkor begyulladhatnak az ínyben lévő apró erek.

Genetikai hajlam

Az íny-és fogbetegségekre való hajlam sajnos örökölhető, így azoknak, akinek a családjában gyakori az ilyesmi, még jobban oda kell figyelniük arra, hogy rendszeresen és körültekintően ápolják a fogaikat, egészségesen táplálkozzanak, és időről időre eljárjanak fogászati kontrollvizsgálatra is.

Gyógyszerek

Bizonyos gyógyszereknek lehet olyan mellékhatása, hogy csökkentik a nyáltermelődést, ami az íny kiszáradásához vezethet, ami miatt érzékenyebbé válhat a fertőzésekre, illetve meggyengülhetnek a szövetei. Ha ilyesmit tapasztalunk, beszéljünk az orvosunkkal, hogy van-e lehetőség esetleg arra, hogy valami mást írjon fel.

