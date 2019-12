Vitaminként árusítanak számos olyan vegyületet, amelyet már nem tartanak annak, vagy soha nem is lehetett volna vitaminként hirdetni.

A streptogenin fehérjével rokon, a szárnyasok növekedését fokozó faktor, nem esszenciális; az angol szlengben az (anabolikus) szteroidok megnevezésére is használják.

A több növényben megtalálható amigdalin "álneve" a B17-vitamin. Daganatellenes hatással reklámozzák, valójában azonban nem képes szelektíven elpusztítani a rákos sejteket. Megfelelően nagy dózisban halált is okozhat, mivel a szervezetben hidrogén-cianid keletkezik belőle. A B17-vitamint, illetve a "barackmag kultuszt" körüllengő hitekről és tévhitekről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Az egyes források szerint para-aminobenzoesavként ( PABA ) is emlegetett vegyületet nem szükséges külső forrásból pótolni, mivel a bélbaktériumok megfelelő mennyiségben termelik; más források szerint a folsav és a B12-vitamin keveréke, amely csirkék növekedését fokozta.

Egyes termékeket ráadásul úgy árusítanak vitaminként, hogy nem felel meg a követelményeknek, és nem hogy szükséges a szervezet számára, hanem még káros is. A Ködpiszkáló cikke összegyűjtötte a vitaminnak titulált, de az egészség fenntartásához külső forrásból nem feltétlenül pótlandó - vagy egyszerűen nem létező - anyagokat. Ezek közül válogattunk néhányat mi is.

Jelenleg 13 vitamint tartunk számon, de a vitaminkutatás történetét tanulmányozva számuk jóval jelentősebbnek tűnhet. A vitaminok száma ugyanis egy ideig nőtt, majd csökkenésnek indult, bizonyos vegyületeket ugyanis az évek folyamán kivettek ebből a kategóriából. Ennek oka lehet az, hogy az adott anyagból nagyobb mennyiség rendszeres bevitelére van szükség (ezek az elfogyasztandó mennyiség miatt nem minősülnek vitaminnak), de az is megesett, hogy kiderült: a vitaminnak gondolt vegyület nem esszenciális.

Tisztelt Doktor Úr! A családomban a felmenők között sok szív- és érrendszeri betegség fordult elő (apai, anyai ágon is), mellé magas koleszterinszint is (főleg anyai ágon). Ez utóbbi nálam is, pedig vékony testalkatú nő vagyok és egészségesen táplálkozom. Érdemes prevencióként nagyon tiszta omega zsírsavas étrend-kiegészítőt szednem? A háziorvosom javasolta, de még vacillálok. Köszönöm válaszát! Zs. (30 év)

Kedves Hölgyem! A koleszterinnel kevésbé foglalkoznék, de a gyakori szívbetegségek miatt mindenképp odafigyelnék az étrendre és szednék táplálékkiegészítőket. Az omega zsírsavkészítmény csupán egy a lehetőségek közül, de jó lehetőség. HOgy mire van l...