Veszélyes az éjjel jelentkező gyomorsav

A reflux nem más, mint a savas gyomortartalom visszaáramlása a nyelőcsőbe, illetve azon keresztül a garatba, a szájüregbe. A gyomorfájás, az égő érzés a gyomorban – a has felső részén, a szegycsont mögött és alatt – vagy a savas felböfögés a reflux tipikus tünetinek számítanak. Emellett előfordulhat például krónikus köhögés, rekedtség, asztma, orrmelléküreg gyulladás, nyelési zavarok, fogászati problémák és émelygés is.

ÉJSZAKAI GYOMORSAV ESETÉN ÉRDEMES KIPRÓBÁLNI A BAL OLDALUNKON VALÓ ALVÁST. FOTÓ: GETTY IMAGES

Milyen okok állnak a gyomorégés mögött?

A gyomorégés kockázatát olyan tényezők növelik, mint a stressz, a túlsúly, a dohányzás, bizonyos nem szteroid gyulladáscsökkentő tabletták, további gyógyszerek – köztük antibiotikumok, hörgőtágítók, nyugtatók, valamint az úgynevezett Helicobakter pylori kórokozó jelenléte.

A legáltalánosabb oka a gyomorégésnek a rossz táplálkozási szokások, ezek között is a túlságosan gyors étkezés, valamint a túlevés. Ilyenkor megtörténhet, hogy több gyomorsav termelődik a kelleténél, amely maró érzést kelt.



Az sem mindegy, mit eszünk. A zsíros, fűszeres, de még a citrusos ételek is, valamintaz alkohol és a kávé is okozhat gyomorégést.



Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a gyomorégés hátterében a stressz is állhat. A sok idegeskedés, a zaklatott hangulat, a folyamatos rohanás mind-mind hozzájárulhatnak a gyomornedvek egyensúlyának felbomlásához.



A gyomorégés oka lehet a reflux betegség is. A korábban felsoroltak természetesen a reflux kockázatát is növelik, azonban bizonyos genetikai állománnyal rendelkezőknél gyakrabban jelentkezhet a betegség.



De okozhatja a problémákat nyombél- és gyomorfekély is, ami a gyomor nyálkahártyáján lévő seb. Ez a sérülés megszakítja a nyálkahártya folytonosságát, innentől pedig szabad az út a gyomorsav pusztításának.

Élete során legalább egyszer valószínűleg minden embernek volt már gyomorégése. Egy rendkívül kellemetlen panaszról van szó, amelyet természetes, hogy gyorsan enyhíteni szeretnénk - nem mindegy azonban, hogy mihez nyúlunk ilyenkor. Sokan a szódabikarbónára esküsznek, pedig többet árthatnak vele, mint amennyit használnak. Hogyan kezeljük akkor a gyomorégést? Cikkünkben erről is szó lesz.

A gyomorsav éjjel támad igazán!

Fekvő helyzetben a gyomorsav sokkal könnyebben visszaáramlik a nyelőcsőbe, ami megnehezíti nem csak az elalvást, hanem a mélyalvást is. A sav által okozott irritáció vagy köhögési inger, gyakori ébredésekhez és hosszútávon állandó fáradtsághoz vezethet. Ráadásul ez nem csak kialvatlanságot és a fokozott felmaródásból eredő szövődményeket okozhat, hanem veszélyes is lehet: a feláramló gyomorsav elérheti a garatot is, ami akár fulladással járó súlyos légúti szűkület is okozhat.

Kevesen tudják, de érdemes kipróbálni: lefekvéskor jelentkező gyomorégés esetén változtassuk meg az alvási pozíciónkat. Mivel a gyomorkimenet testünk jobb oldalán van, megakadályozhatjuk a gyomorsav visszaáramlását, ha a másik oldalunkra fekszünk.

Ahhoz, hogy a sav visszaáramlását megnehezítsük, érdemes az ágy fejvégét megemelni. Annak érdekében, hogy a gerincoszlopunknak is kedvezzünk, célszerűbb az egész matracot – még ideálisabb esetben: az ágyrácsot – megdönteni. Emellett elérhetőek kifejezetten refluxos beteg számára kialakított, speciális formájú reflux párnák is.

Tudtad? A túl szűk ruhák a gyomorsavat könnyen a nyelőcső irányába terelhetik, ezért – akárcsak nappal – éjszakára is válasszunk kényelmes öltözéket.

Mi segíthet még?

A reflux kezelésében segítségünkre lehetnek a H2-receptor blokkolók. A H2-receptor gátlók csökkentik mind a folyamatosan kis mennyiségben termelődő, mind az étkezés által stimulált nagy mennyiségű, mind az éjszakai gyomorsav-elválasztást. Hatásukra kevesebb lesz a kiválasztott gyomornedv mennyisége, a savtartalma, valamint csökken az emésztőenzim kiválasztása is. A H2-receptor blokkoló készítmények nagy előnye, hogy bevétel után egy órával már el is kezd hatni, és hatása 9 órán át tart. Továbbá már napi egy tabletta is elegendő lehet a panaszok megszüntetéséhez, és étkezés előtt egy órával bevéve megelőzhetők a túlzott gyomorsav-termelődés okozta tünetek is.

