Betegségek kezelésében és megelőzésében is fontos szerepe lehet a gyógynövényeknek, de melyiket mire használhatjuk? Teszteld a tudásod, töltsd ki az alábbi kvízünket!
Kvíz: Tudod, mire jók az alábbi gyógynövények? Teszteld a tudásod!
Sokan rendszeresen fogyasztanak gyógyteákat, vagy hasznosítanak más módon gyógynövényeket. Te tudod, melyik mire jó? Töltsd ki kvízünket!
A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!
Olvasd el aktuális cikkeinket!
Erős immunrendszer, jó emésztés és szép bőr – az ősz legjobb zöldségei ezt is támogatják
A hidegebb idő beköszöntével nélkülözhetetlenné válik a megfelelő vitamin- és ásványianyagbevitel. Ha ugyanis tudatosan étkezel, nagyobb eséllyel előzheted meg a közeledő influenzaszezon betegségeit.
Éjszakai vizelés – egy határon túl már bajt jelez
A prosztata egy dió nagyságú mirigy a férfiszervezetben, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és általa jön létre az ondóváladék végleges állaga. Mivel közvetlenül körülöleli a húgycsövet, általában az összes elváltozása kihat a vizeletürítésre. Nézzük meg a következő esetpéldán keresztül, hogyan néz ki ez a gyakorlatban!
Egyre inkább csak északkeleten számíthatunk még további záporra, zivatarra, másutt több órára kisüt a nap, de késő délutántól nyugat, délnyugat felől növekszik a felhőzet, és a Dunántúl délnyugati felén eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben hidegfronti hatás érvényesül, holnapra pedig már melegfrontot jósol az előrejelzés.
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzed most magad fizikailag?
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Milyen most a lelkiállapotod?