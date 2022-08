Mennyire bízhatunk meg a light termékekben?

Azok a termékek, amelyeken a light felirat olvasható, valamiből kevesebbet tartalmaznak: például kevesebb zsír vagy cukor van bennük. A light termékeknek legalább 30 százalékkal kevesebb kalóriát szabad csupán tartalmazniuk, mint a hagyományosaknak. Nagyon sok egyéb kifejezéssel is találkozhatunk a boltok polcain. Lássuk, mit jelentenek pontosan a leggyakoribbak.

Zsírmentes: legfeljebb 0,5 gramm zsírt tartalmaz egy adott adag.

Kalóriamentes: kevesebb mint 5 kalória adott adagmérethez.

Alacsony zsírtartalmú: adagonként legfeljebb 3 gramm zsírt tartalmazhat.

Alacsony kalóriatartalmú: 40 kalória vagy kevesebb egy adott adagmérethez (kivéve a cukorhelyettesítőket).

A zsír mint ízhordozó

A zsírról kevesen tudják, hogy jelentősen hozzájárul az adott étel ízéhez, mivel ízhordozóként is funkcionál. Éppen ezért, ha csökkentik a zsírok mennyiségét, akkor az íz is csorbát szenved. Ennek ellensúlyozása érdekében különböző praktikákat vetnek be a gyártók: leggyakrabban – egészségre káros – ízfokozókat, cukrot, sót és sok más adalékanyagot (például glutamátot, glicint, kloridokat, laktátokat, élesztőkivonatot, aromákat) adnak az ételekhez/italokhoz. Ezek a többi között fejfájást, migrént, emésztési problémákat, allergiás reakciókat is okozhatnak – foglalta össze Drégely Anikó, a Budai Endokrinközpont dietetikusa.

A light megjelölésű élelmiszerek fogyasztása is tudatosságot igényel. Fotó: Getty Images

Ahelyett, hogy az alacsony zsírtartalmú étkezésre koncentrálnánk, ügyeljünk inkább a megfelelő zsírok fogyasztására. Szükségünk van ugyanis jó minőségű zsiradékokra, hiszen azok létfontosságúak szervezetünk optimális működéséhez, a többi között például egyes vitaminok felszívódásához. Ilyen tekintetben tehát az elfogyasztandó zsírok típusának tudatos megválasztása fontosabb, mint a bevitt zsírok mennyisége.

Természetes és mesterséges édesítőszerek

Lényeges kérdés az is, hogy a csökkentett cukortartalmú italokat milyen édesítőszerrel édesítik. Az energiamentes édesítőszerek jól működnek például cukorbetegek, inzulinrezisztensek étrendjében, de a mesterségesen édesített italokra való teljes átállás még a cukorbetegek számára sem megfelelő választás. Fontos tisztázni, hogy a jelenleg forgalomban lévő összes engedélyezett adalékanyag – ilyenek a mesterséges édesítőszerek is – biztonságosnak tekinthető egészségünk szempontjából. Mindazonáltal valamennyi édesítőszer fogyasztásának van napi ajánlott felső határa, amelyet feltétlenül javasolt betartani.

Külön kategóriát képviselnek az édesítőszerek között a cukoralkoholok, mint a xilit, eritrit, maltit, szorbit, mannit, illetve az ezek felhasználásával készült termékek. Energiatartalmuk ugyan valóban alacsonyabb a cukorénál, de így sem kalória- és szénhidrátmentesek. Ennél fogva tehát a vércukorszintet is megemelik, illetve – az eritrit kivételével – inzulinválaszt is váltanak ki. Nagy mennyiségben történő fogyasztásuk hasfájást, puffadást, hasmenést okozhat.

Összességében tehát a különböző típusú cukorpótlók használata helyett inkább az extrán édes ízekről próbáljunk meg leszokni. Ha lehet, válasszuk mindenből inkább a natúr verziót, és az édes íz iránti vágyunkat próbáljuk meg mérsékelni, vagy használjuk ki a gyümölcsök természetesen édességét.

A mérték itt is érték

A light termékeknek van egy további árnyoldaluk. Mivel sokan úgy gondolják, hogy teljesen ártalmatlanok, nem hizlalnak, ezért a kelleténél nagyobb mennyiségben fogyasztják ezeket. Márpedig így lényegében ugyanott vannak, mintha normál ételeket, italokat vinnének be – hangsúlyozta Drégely Anikó.

Kifejtette, a helyes diéta összeállítása igen bonyolult, sőt, személyre szabottnak kell lennie. Ráadásul látható, hogy azokkal a termékekkel is, amelyek a fogyásunkat, egészségünket hivatottak támogatni, szintén vigyáznunk kell. Nem csoda, ha a legtöbben összezavarodnak, ezért nem tartanak ki hosszú távon az életmódváltás mellett. A gyakorlati dietetika nagy segítséget nyújthat viszont abban, hogy könnyebben menjen az átállás. Bár sokan konzultálnak dietetikussal, a megbeszélteket a mindennapi életbe nem mindig tudják átültetni. A gyakorlati dietetika során azonban személyes oktatással lehet elsajátítani a hallottakat.