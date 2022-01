Ha fogyni szeretnénk, erre mindenképpen figyeljünk

Ha nem sikerül annyit aludnunk, amennyire a szervezetünknek szüksége van, akkor a testünk valahonnan máshonnan próbál meg energiához jutni, ezért jobban fogjuk kívánni a cukros, magas kalóriatartalmú ételeket. Az éhségérzetet két hormon kontrollálja, a leptin, és a gherlin: az előbbi a jóllakottságért, az utóbbi az éhségérzetért felelős. Az alváshiány felboríthatja ezeknek a hormonoknak az egyensúlyát, amitől farkaséhséget érezhetünk, akár már egy órával étkezés után is. Ha ezt szeretnénk elkerülni, akkor a Bright Side cikke szerint az alábbiakra kell odafigyelnünk.

Az elegendőalváséppen annyit számít a fogyókúra alatt, mint a táplálkozás és a mozgás.

Fotó: Getty Images

A nyugodt alvás aranyszabályai

Mindig legyen sötét a szobában, ahol alszunk, mert világosban nehezebb elaludni. Lefekvés előtt végezzünk tudatosan stresszoldó tevékenységeket, hogy a feszültség se zavarja meg az álmunkat. Ezek mellett próbáljunk meg mindennap ugyanakkor kelni és feküdni, valamint igyekezzünk minél korábban elmenni aludni, mert kutatások szerint a későn fekvők hajlamosabbak több kalóriát bevinni.

A késői evés miatt is alhatunk rosszabbul, ugyanakkor arra is érdemes figyelni, hogy kifejezetten éhesen se feküdjünk le, mert az is lehet, hogy majd éppen attól nem fogunk tudni elaludni. Ha későn eszünk, mindig valamilyen könnyű, alacsony kalóriatartalmú ételt válasszunk, és lehetőleg olyat, aminek alacsonyabb a cukortartalma, például sovány sajtot, túrót, joghurtot, vagy teljes kiőrlésű pirítóst zöldségekkel.

Néha előfordulhat, hogy úgy alakul az életünk, hogy csak minimális időnk marad az alvásra. Ilyenkor felmerülhet bennünk a kérdés: feküdjünk le egy-két órára, vagy annak már semmi értelme és inkább maradjunk ébren? Vajon a kevés alvás is jobb, mint a semmi?

Edzésünk sikere is múlhat az alváson

Az, hogy ki tudjuk-e aludni magunkat, nagyban befolyásolja azt is, hogy mennyit, illetve milyen intenzitással tudunk mozogni, sportolni. Alvás közben termelődik az úgynevezett növekedési hormon is, amely segít az izmok fejlődésében, a nagyobb izomtömeg pedig nagyobb energiafelhasználáshoz, tehát több kalória elégetéséhez vezet. Ezzel szemben kialvatlanul nem lesz energiánk mozogni, ráadásul a fáradtság, dekoncentráltság miatt a sérülés veszélye is megnőhet.

Ha gyakran kívánjuk az édességet, érdemes lehet kipróbálni, hogy egy órával többet alszunk, mert lehet, hogy már önmagában ez is enyhítheti az cukros finomságok iránti vágyat. A napi 7-9 órányi alvás alapfeltétele annak, hogy fenn tudjuk tartani az egészséges testsúlyunkat.