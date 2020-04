Mit használhatunk tojás, tej, liszt helyett?

Nem kell mindjárt a boltba rohanni, ha süteménysütés előtt vagy közben vesszük észre, hogy elszámoltuk például a tojásokat - számos lehetőség van ezek helyettesítésére. A Swanson Health Products nevű vállalat nemrég Facebookon osztott meg követőivel egy táblázatot, melyben pontosan hét ilyen alternatívát soroltak fel. Azt írják, fél pépesített banán, negyed csésze cukrozatlan almaszósz vagy három evőkanál mogyoróvaj is tökéletesen helyettesíthet egy-egy tojást, de azokra is gondoltak, akik nem érik be ilyen egyszerű megoldásokkal.

Egy evőkanál őrölt lenmag három evőkanál vízzel, egy evőkanál chiamag harmad csésze vízzel, illetve egy evőkanál szójafehérje por három evőkanál vízzel is beválhat egy tojás helyett. A lenmagos verziót addig kevergessük, míg sűrű, krémes nem lesz, a chiamagos vizet pedig összekeverés után hagyjuk állni 15 percig, hogy állaga megfelelő legyen.

Liszt, tej, sütőpor helyett

Persze nem a tojás az egyetlen, ami olykor helyettesítésre szorul a konyhában. Ha például nem elég a finomliszt, de van otthon teljes kiőrlésű- vagy rétesliszt, egy kis étkezési keményítő vagy aprószemű zabpehely, azokkal is bátran ki lehet pótolni. Egyes édességeknél darált dió is szóba jöhet, ha pedig csokis süteményt sütünk, akkor a kakaópor is remek ötlet.

A lisztet és a tejet is pótolhatjuk, ha nem lenne otthon belőlük. Fotó: Getty Images

Tej helyett használhatunk natúr joghurtot, vagy kávétejszínt is - ez utóbbiból amennyit a süteményhez adtunk, ugyanannyi vizet is csöpögtessünk hozzá, mert picit sűrűbb, mint a tej. Ha a sütőpor fogyott el, használjunk helyette negyedannyi szódabikarbónát - tehát egy teáskanál sütőpor helyett negyed teáskanálnyit. Ha valamilyen savas anyag is van a tésztában, például pár csepp citromlé vagy joghurt, senki sem fogja észrevenni a helyettesítést.

Édesítésre használhatunk mézet a kristálycukor vagy porcukor helyett (kalóriatartalomban nem lesz nagy különbség, viszont a méz sokkal egészségesebb, mint a finomított cukor), a zsiradékok - olaj, margarin, zsír - pedig szintén szabadon használhatók egymás helyett.

