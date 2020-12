Mi kerül a bolti gesztenyepürébe?

Milyen tápértékekkel rendelkezik a gesztenye? Hogyan fogyaszthatjuk? Részletek itt.

A Szupermenta program tesztje során 22 gyorsfagyasztott gesztenyepürét és 5 gesztenyemasszát ellenőriztek a Nébih laboratóriumaiban. Hat termék esetében élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki 1,2 millió forint értékben, ezek közül négy terméknél jelölési és minőségi hiba együttes jelenléte, kettőnél pedig minőségi hiba miatt.

Karácsony közeledtével gyorsfagyasztott gesztenyekészítményeket ellenőrzött a Szupermenta. h i r d e t é s Fotó: illusztráció, Getty Images

A laboratóriumi vizsgálat során az egyik gesztenyepüré víztartalma és savfoka is meghaladta a megengedett felső határértéket, két gesztenyemassza és egy -püré esetében a víztartalom, egy gesztenyepürénél a cukortartalom volt a megengedettnél magasabb, egy másik pürénél pedig az egyik összetevő nem érte el a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt minimum értéket. A jelölések vizsgálatakor problémákat találtak egyebek mellett a termékek megnevezésénél és a tápértékek jelölésénél, továbbá az egészségre, a tápanyag-összetételre és cukormentességre vonatkozó állításoknál is voltak hibák. Hét termék esetében a jelölési hibák miatt figyelmeztetést kaptak az élelmiszer-vállalkozók.

A legkedveltebb gyorsfagyasztott gesztenyekészítmények

Mint azt a Szupermenta közleménye írja, a hatósági és laboratóriumi ellenőrzés mellett ezúttal is megtartották a termékek kedveltségi vizsgálatát. A Szupermenta kedveltségi teszt célja valamennyi terméktípus esetében az, hogy a termékeket vizsgálva, ízlelve egyéb, fogyasztói szempontból releváns információkkal egészítse ki a Nébih hatósági és laboratóriumi vizsgálatait. Szakértő és laikus kóstolók egyaránt pontozzák a termékeket. Az értékelés most is vak kóstolásos módszerrel történt, azaz a tesztelők nem tudták, mely sorszám melyik márkát takarja.

A kóstolók által legfontosabbnak ítélt tulajdonság az íz volt, amely alapján a gesztenyemasszáknál a "Maroni Natúr gyorsfagyasztott gesztenyemassza cukor és aromák hozzáadása nélkül", míg a gesztenyepürék esetében a "Fine Life gyorsfagyasztott gesztenyepüré, 72% gesztenyebél tartalommal" végzett a legjobb helyen.

Grafika: szupermenta.hu

Grafika: szupermenta.hu

Massza vagy püré? Ez a különbség

A gesztenyekészítmények előállítása során a szelídgesztenyét gondosan válogatják, mossák, főzik, majd eltávolítják a héját. Áttörik, és terméktől függően cukor, édesítőszer, fűszer- és aromaanyagok hozzáadása mellett, illetve gesztenyemassza esetén azok nélkül egyneműsítik, csomagolják, gyorsfagyasztják, mínusz 18 Celsius-fok alatti hőmérsékleten tárolják. A Magyar Élelmiszerkönyv határozza meg, hogy gesztenyemasszáról, püréről vagy édesítőszeres püréről van-e szó - írja a Szupermenta.