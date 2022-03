Mennyi ideig normális a puffadás?

A haspuffadás olyan emésztési zavar, amely oka a fokozott gázképződés a belekben. A kellemetlen, feszítő, görcsös tünetekkel és hasi teltségérzettel járó állapotot előidézhetik különböző betegségek, gyógyszerek mellékhatásai, de hajlamosíthat rá a kevés mozgás, valamint a stressz is. Azonban, a leggyakrabban bizonyos élelmiszerek elfogyasztása váltja ki. A puffasztó ételekben lévő, fel nem szívódó vagy emészthetetlen szénhidrátok a vastagbélbe jutva bakteriális lebontási folyamaton esnek át, amely fokozott gázképződéssel járhat.

Az emésztéshez szükséges enzimhiány, valamint bizonyos betegségek - például felszívódási zavarok - szintén okozhatnak haspuffadást. A túlzott gázképződés utalhat a többi közt kezeletlen lisztérzékenységre (cöliákiára), laktózintoleranciánra, hasnyálmirigy-elégtelenségre, nőgyógyászati, fekély-, vese-, pajzsmirigy- vagy pszichoszomatikus betegségekre, fertőzésekre, hormonváltozásokra, irritábilis bél szindrómára (IBS), refluxra vagy akár diabéteszre is.

A haspuffadás kellemetlen, feszítő, görcsös tünetekkel és hasi teltségérzettel jár. Fotó: Getty Images

Első teendő: életmódváltás

A haspuffadás okainak kiderítése gyakran hosszadalmas feladat. Azonban, ha rendszeresen jelentkezik, érdemes először megpróbálni életmódváltással enyhíteni a panaszokon. Az emésztést segítő rendszeres mozgás mellett elsősorban a táplálkozásra kell figyelni. Fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás mellett együnk mindennap magas rosttartalmú ételeket - teljes kiőrlésű gabonákat, olajos magvakat, zöldségeket, gyümölcsöket -, illetve kedvező hatásúak lehetnek a probiotikumban gazdag, erjesztett tejtermékek is.

A legjobban felszerelt laboratórium is elbújhat beleink mellett: az emésztés olyan komplex folyamatok és munkájukat hatékonyan végző "vegyszerek" segítségével zajlik, ami bármelyik vegyésznek becsületére válna.

A túl zsíros, fűszeres, bő olajban sült vagy puffasztó hatású fogásokat inkább kerüljük el. A hüvelyesek, a karalábé, a káposzta, a karfiol, a kelbimbó, a nyers hagymafélék és a gomba gyakran váltanak ki haspuffadást, ezért ezeket érdemes, ha nem is kihagyni az étrendünkből, de ritkábban, és egyszerre kis mennyiségben fogyasztani. Figyeljünk arra, hogy étkezés közben ne nyeljünk sok levegőt - ez önmagában is puffadáshoz vezethet - hanem együnk lassan, és jól rágjunk meg minden falatot. Javasolt a tápláléknapló vezetése is, amely segíthet kideríteni, hogy mely ételek váltják ki a panaszokat.

Az enzimhiány könnyen orvosolható

Ha a tüneteket enzimhiány okozza, ez az esetek többségében nem igényel orvosi kezelést. Relatív enzimhiányról akkor beszélünk, ha a panaszok enyhék, vagy csak nagyobb, zsíros étkezést követően alakulnak ki. Ilyenkor érdemes olyan természetes hasnyálmirigy-kivonatot tartalmazó, vény nélkül kapható enzimpótló készítményeket bevetni, amelyek hatékony megoldást jelenthetnek a problémára. A három fő emésztőenzimet - lipáz, amiláz, proteáz - tartalmazó tabletták étkezés közbeni alkalmazása biztosítja a relatív hasnyálmirigy-enzim hiány pótlását, és ezáltal elősegíti a problémamentes emésztési folyamatot.

Ha indokolt a kivizsgálás

Amennyiben a tünetek egy hónap elteltével az életmódbeli változtatások vagy enzimpótlás hatására sem enyhülnek, indokolt lehet a belgyógyászati, gasztroenterológiai - vagy akár endokrinológiai - kivizsgálás. Ennek során, a kezelőorvos a tünetek részletes megismerését követően, a has betapintásával ellenőrzi a belek gáztartalmát és a máj nagyságát. Kérhet különböző laborvizsgálatokat, hidrogén kilégzési tesztet - amellyel laktózintoleranciára derülhet fény -, hasi ultrahangot, valamint indokolt esetben szükség lehet végbél, vastagbél- vagy gyomortükrözésre, illetve CT-vizsgálatra is. A kiváltó okok megtalálása segíthet a megfelelő terápia kiválasztásában, amellyel a kellemetlen panaszok tartósan megszüntethetőek.