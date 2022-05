Meglepő, hogyan fogyaszthatnánk kevesebb sót

Lényegében egy evőpálcikáról van szó, amelyhez egy csuklóra erősíthető digitális eszköz is csatlakozik. Evés közben az eszköz gyengeárammal stimulálja a felhasználó ízérzékelését a szájban. Egészen pontosan az ételben lévő nátriumionok hatását erősíti fel, ezáltal az adott étel nemes egyszerűséggel sósabbnak tűnik, mint amilyen valójában. Klinikai kísérletek tanúsága szerint az alacsony sótartalmú ételek íze mintegy másfélszer sósabbá tehető ilyen módon.

Gyengeáram lehet a megoldás a sófogyasztás csökkentésére. Fotó: Kirin Holdings

A készüléket Mijasita Homej, a tokiói Meidzsi Egyetem professzora fejlesztette ki, együttműködésben a Kirin Holdings italgyártó céggel. Mint azt a Reuters hírügynökség írja, Mijasita laboratóriuma többféle kutatásban is keresi azokat a technológiai lehetőségeket, amelyek révén lehetséges befolyásolni az emberi érzékeket. A többi között például a közelmúltban megalkotott egy nyalogatható tévéképernyőt is, amely képes különböző ételek aromáját utánozni.

A mostani találmány azért is jelentős, mert Japánban jelentős közegészségügyi problémát jelent a túlzott sófogyasztás. Egy átlagos japán felnőtt naponta mintegy 10 gramm sót vesz magához, ami duplája az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott felső határértéknek. Hasonlóképpen egyébként Magyarországon is túl sok sót eszünk: a 2014-es Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP) adatai szerint a nők a hivatalos ajánlás több mint dupláját, a férfiak több mint háromszorosát viszik be. Márpedig a túlzott sófogyasztás a magas vérnyomás és egyéb szív-érrendszeri betegségek jól ismert kockázati tényezője.

Mijasita professzor jelenleg a speciális evőpálcika tökéletesítésén dolgozik. A tervek szerint az eszköz a jövő évben kerülhet kereskedelmi forgalomba. A Kirin emellett azt is jelezte közleményben, hogy a technológia más típusú evőeszközöknél, például kanalaknál is ugyanúgy alkalmazható.