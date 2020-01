Kiderült, segít a kávé a fogyásban

A kávé világszerte az egyik legnépszerűbb ital, a legtöbben pedig el sem tudnánk kezdeni a napunkat egy ízletes és erős fekete nélkül. Több kutatás is igazolta azonban, hogy ezek az italok nem csupán élénkítésre szolgálnak, de az egészségünkre is jó hatással vannak. Egy közelmúltban publikált kutatás szerint a kávéban és teákban lévő koffeinnek a testsúlyunk kordában tartásában is komoly szerepe lehet.

Segíthet az ideális testsúly megőrzésében

Az Eurekalert cikke szerint a kísérletben patkányokon vizsgálták, hogy a koffeinnek milyen hatása van a szervezet anyagcsere-folyamataira. A rágcsálók négy hétig igen bőséges és hizlaló kúrára lettek fogva: étrendjük 40 százalékban zsírt, 45 százalékban szénhidrátot és 15 százalékban fehérjét tartalmazott. Két csoportra osztották őket, az állatok egy részének az étrendhez koffeint adagoltak, a többi viszont nem részesült semmilyen élénkítőben.

Egy friss kutatás szerint a koffein segíthet a fogyásban is. Fotó: iStock

Azok az állatok, amelyeknek a mate teából kivont koffeinnel dúsították fel az étrendjüket, átlagosan 16 százalékkal kisebb súlyúak voltak, és 22 százalékkal kevesebb testzsírt halmoztak fel a koffeint nem fogyasztó példányokhoz képest. A kísérletet szintetikus, illetve kávéból kivont koffeinnel is megismételték, amelyek hasonló eredménnyel végződtek.

A Journal of Functional Foods című lapban publikált kutatás szerint a koffeinnek komoly szerepe lehet a testsúly-kontrollban, illetve az elhízással járó anyagcsere-rendellenességek megelőzésében. A pontos hatásmechanizmus megértéséhez azonban további vizsgálatok szükségesek a szakértők szerint.