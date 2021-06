Kávé helyett: így nyerhetünk extra energiát

Mutatjuk, hogy lendülhetünk át a kora délutáni holtponton.

Biztosan sokan ismerik azt az állapotot, mikor ebéd után hirtelen fáradtabbnak, energiaszegényebbnek érzik magukat, és legszívesebben ledőlnének fél órára. Mivel erre általában nincs lehetőség, sokan ilyenkor inkább isznak egy kávét. De nem ez az egyetlen mód arra, hogy extra energiához juttassuk a szervezetünket - írja a Women's Health.

Nevessünk

Kutatások igazolják, hogy enyhítheti a stresszt, megemeli a pulzust és az energiaszintet, emellett kedélyjavító és vérnyomáscsökkentő hatása is van. Keressünk egy olyan vicces videót vagy filmrészletet, amelyről tudjuk, hogy biztosan meg fog nevettetni, és a hatása felérhet egy kávééval.

Sétáljunk

Hasonló hatása lehet egy rövid, 10-15 perces sétának is: plusz energiát nyerhetünk, és az alvásunkon is javíthatunk vele. Bármilyen fizikai aktivitás nagyszerű hatással van az egész szervezetre - a nap hátralévő részében a hatékonyságunkat is megnövelheti.

Rágózzunk

Elsőre bizonyára furcsán hangzik, de a rágózás is segíthet megnövelni az energiaszintet. Több tanulmány is állítja, hogy a rágógumi rágása pozitív hatással van a hangulatunkra, fokozhatja az éberséget és javíthatja a kognitív funkciókat is. És még a leheletünk is jobb lesz.

Nem csak a kávé energetizál. Fotó: Getty Images

Hallgassuk kedvenc zenéinket

Ha nagyon nyomottnak érezzük magunkat, akkor betehetjük a kedvenc zenénket is. Egy kutatás szerint ezzel akár 9 százalékkal is megemelhetjük a dopaminszintünket, amitől éberebbek és jobb kedvűek leszünk.

Szimatoljunk citrusféléket

Egy brazil kutatás szerint a citrusfélék illata is növelheti az éberséget. A narancsos, citromos illóolajak vagy illatosítók használatával nemcsak a fáradtsághullámot küzdhetjük le könnyebben, de szorongásoldó hatásuk is van. Az illatok közül élénkítő hatása van még a borsmentáénak is, sőt, a citrusos és a mentás illatokat akár együtt is alkalmazhatjuk.

Igyunk vizet

Ha kifejezetten hajlamosak vagyunk a kora délutáni energiaszintcsökkenésre, akkor érdemes tudatosan figyelni arra, hogy a nap folyamán elegendő vizet igyunk, mert a dehidratáltság is növelheti a fáradtságérzetet. Már a másfél százalékos folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációs készséget.

Ütemezzük a teendőinket

Segíthet az is, ha a nehezebb, komolyabb koncentrációt igénylő feladatokat délelőttre időzítjük, kora délután pedig a kisebb energiaráfordítást és kevesebb kreativitást igénylő munkáinkat végezzük el.