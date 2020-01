Jelek, hogy több rostra van szükségünk

1000 elfogyasztott kalóriányi ételnek 14 gramm rostot kellene tartalmaznia az előírások szerint, amit sokan nem teljesítenek. Ezért is érdemes tudatosan minél több zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiőrlésű gabonafélét illeszteni az étrendünkbe.

Ételek, melyek tele vannak rosttal Rostokban gazdag étrenddel, megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztással azaranyérkialakulása megelőzhető, a betegség enyhébb formái pedig hatásosan kezelhetőek. Az alábbi cikkünkben összegyűjtöttünk néhány ételt, ami rengeteg rostot tartalmaz!

Túl kevés az energiánk

Ha túl sok cukrot és egyszerű szénhidrátot, például fehér kenyeret és tésztát, feldolgozott élelmiszereket eszünk, akkor nagy valószínűséggel nem juttatunk elég rostot a szervezetünkbe. A finomított szénhidrátok ráadásul vércukorszint-ingadozást okoznak, amit a szervezetünk azzal próbál ellensúlyozni, hogy több inzulint termel, amitől fáradtnak, kimerültnek fogjuk érezni magunkat. Ha elég rostot eszünk, a vércukrunk fokozatosan emelkedik, mivel a cukor fokozatosan kerül a véráramunkba. Éppen ezért az energiaszintünkben sem várhatók hirtelen ingadozások.

A rostszegény táplálkozás vércukorszint-ingadozást és fáradtságot okoz

Étkezés után hamar éhesek leszünk

A rostszegény táplálkozás nem lakat jól hosszú távon, így ha reggeli, ebéd vagy vacsora után egy-két órával már úgy érezzük, hogy bármit felfalnánk, akkor szinte biztos, hogy az adott étkezésnél nem vittünk be elegendő rostot.

Képtelenek vagyunk fogyni

Mivel a rostot ételek nagyon laktatóak, azoknak, akik fogyókúráznak, különösen fontos minél többet fogyasztani belőlük. Ha ugyanis hosszabb ideig érezzük magunkat jóllakottnak, akkor napi szinten sokkal kevesebbet eszünk, tehát sokkal kevesebb kalóriát viszünk be, így fogyni fogunk. A rostos ételeket jobban meg kell rágni, és az emésztésük is tovább tart. Vegyük például a rizseket: 100 gramm fehér rizsben több a kalória, mint 100 gramm barna rizsben, utóbbinak ráadásul magasabb a rosttartalma, tehát kevesebbel is jól lakunk belőle.

Székrekedésünk van

A rostszegény táplálkozás egyik elsőrendű tünete. Ha több nap egymás után sem tudunk vécére menni, akkor az első dolgunk az legyen, hogy megemeljük a rostbevitelünket, és mellé nagyon sok folyadékot fogyasztunk. Ez segíteni fog, hogy a bélrendszerünkben megragadt, megemésztett táplálék kikerülhessen a szervezetünkből.

