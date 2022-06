Ihat-e a kismama kávét? A génekben keresték a választ

Jó hír azok számára, akik babát várnak és szeretik a kávét: a Queenslandi Egyetem kutatói az International Journal of Epidemiology című folyóiratban nemrég megjelent, génvariánsok vizsgálatán alapuló tanulmányukban azt írják, hogy a kismamák számára is teljesen biztonságos lehet a kávéfogyasztás. Viszont azt is írják, hogy a mértékre figyelni kell.

Géneket vizsgálva elemezték a kávéfogyasztást

A tudósok, Dr. Gunn-Helen Moen, Dr. Daniel Hwang és Caroline Brito Nunes, az egyetem Molekuláris Biotudományok Intézetének munkatársai bizonyos géneket vizsgálva elemezték a kávéfogyasztási szokásokat. És arra az eredményre jutottak, hogy a terhesség alatti alacsony vagy mérsékelt kávéfogyasztás nem növelte a vetélés, a halvaszülés vagy a koraszülés kockázatát.

A kismamák számára is teljesen biztonságos lehet a kávéfogyasztás. Fotó: Getty Images

Dr. Moen szerint a kismamáknak a WHO iránymutatásában szereplő napi 300 milligramm koffein megfigyelési tanulmányok alapján szerepel, ahol nehéz elkülöníteni a kávéfogyasztást más kockázati tényezőktől, mint például a dohányzás, az alkohol vagy a helytelen étrend. „Azt akartuk kideríteni, hogy a kávé önmagában valóban növeli-e a terhességi kedvezőtlen kimenetelének kockázatát, és a kutatás azt mutatja, hogy ez nem így van” – tette hozzá.

Génvariánsok is hatnak a kávézási szokásokkal

Kutatótársa, Dr. Hwang szerint részben a genetikának köszönhető, hogy valaki kávézik-e vagy sem: genetikai variánsok egy bizonyos csoportja befolyásolja, szeretjük-e a kávét és mennyit iszunk belőle. „Kimutattuk, hogy ezek a genetikai variánsok nemcsak az általános népesség, hanem a várandós nők kávéfogyasztását is befolyásolják” – mondta. A tudósok nyolc ilyen genetikai variánst elemeztek, és arra jutottak, hogy a rendszeresen kávézó kismamák esetében nem volt nagyobb a vetélés, a halvaszületés vagy a koraszülés kockázata.

Mértékkel kávézhat a kismama

Dr. Hwang hangsúlyozta, hogy aki nem tud vagy nem akar lemondani a kávéról a babavárás időszakában, az tanulmányuk szerint nyugodtan élvezheti továbbra is a kedvenc frissítő italát, nem kell aggódnia a kávézás miatti esetleges komplikációk miatt. A mértéktartást viszont ő és kutatótársai is kiemelték: szerintük várandósan érdemes inkább kevesebbet kávézni, bizonytalanság esetén pedig inkább kikérni a háziorvos véleményét, tanácsát.