Így teszi tönkre a szervezetet a stressz

A stressz az emberi lét természetes része, szervezetünk válaszreakciója a potenciális veszélyre. Ám olyan mindennapi dolgok is kiválthatják, mint a munkahelyi vagy magánéleti problémák. Ezzel persze egészen addig nincs semmi gond, amíg le is tudjuk vezetni a feszültséget és nem hagyjuk felgyülemleni. A tartós idegesség és az állandó készenléti állapot viszont már látható és érezhető nyomokat hagy rajtunk. A gyakori migrén, azalvászavarokés az ingerlékenység mellett még akár komolyabb betegségek is kialakulhatnak a folyamatos feszültség árnyékában. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogyan teszi tönkre a szervezetet a stressz.

Emésztőrendszerünkön is nyomot hagy a tartós feszültség. Fotó: Getty Images

Célkeresztben az egészség

Mivel a stressz célja elsősorban az, hogy felkészítse testünket a menekülésre vagy a küzdésre, ilyenkor megemelkedik a vérnyomásunk, a pulzusunk pedig felgyorsul - ideális esetben csak átmenetileg. Ezen változások tartós fennállása azonban a szükségesnél jóval nagyobb terhet ró a szívre és az erekre, aminek előbb-utóbb komoly probléma - például magasvérnyomás-betegség, szívkoszorúér-gyulladás, szívinfarktus vagy stroke - lesz a vége. A feszültséget ráadásul az izmaink is átveszik, megjelenhet tehát az izommerevség és -fájdalom, amely elsősorban az állkapcsot, a nyakat és a vállakat érinti.

A fentieken túl a légzés is felgyorsulhat, vagy akár nehezebbé is válhat a tartós stressztől. Az idegesség hiperventillációt vagy pánikrohamot is előidézhet, valamint súlyosbíthatja az asztmában vagy valamilyen tüdőbetegségben szenvedők panaszait. De a stresszhormonok folyamatos termelődése és tartósan magas szintje is számos problémát előidézhet. A menstruációs zavar, a premenstruációs szindróma (PMS), a libidócsökkenés, az impotencia és a termékenység romlása mind tipikus panasznak számít a rendszeresen stresszelők körében.

Nehezen emésztjük meg a feszültséget

Ám ha már a tartós stressz káros hatásainál tartunk, nem mehetünk el szó nélkül az emésztőrendszerben bekövetkező változások mellett sem. Gyakran érezhetjük, hogy az idegesség hatására "görcsbe rándul a gyomrunk", azonban nem ez az egyetlen emésztőrendszeri panasz, amely a stressz számlájára írható. A tartós feszültség ugyanis nagyon rosszul hat az anyagcserénkre és az emésztésünkre. Előidézheti például az emésztőenzimek számának drasztikus csökkenését, aminek következményeként állandósulhatnak az olyan emésztési problémák, mint a puffadás, a szélgörcs, a teltségérzet és a székelési zavarok.

Ha szervezetünk nem jut időről időre megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz, működése lelassul, életfunkcióink romlani kezdenek. Az étel bevitele azonban csak az első lépés, le is kell bontani azt, hogy testünk a különféle tápanyagokat hasznosítani tudja. Ebben segítenek az emésztőenzimek.

Így mérsékelhetjük a káros hatásokat

Lelki, mentális és fizikai egészségünk megőrzése miatt egyaránt kiemelten fontos, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, amelyekkel hatékonyan csökkenthetjük a mindennapi kötelezettségekkel járó stressz-szintet. Azonban ugyanilyen lényeges, hogy a nagy fokú idegesség által okozott károkat is mielőbb orvosoljuk. Így például érdemes lehet kipróbálni a feszültségcsökkentő gyógyteákat és a gyógynövénytartalmú étrend-kiegészítőket, az emésztőenzimeket pedig speciális készítmények segítségével pótolni.