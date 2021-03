Fáj a feje? Lehet, hogy éhes

Miért nem tudunk üres gyomorral elaludni? Részletek itt.

Afejfájáskiváltó okainak sora szinte végtelen: az időjárásváltozástól a fáradtságon vagy a kialvatlanságon át az intenzív szagokig és érzelmekig számos esetben jelentkezhet a kellemetlen tünet, és persze előfordul, hogy valamilyen komolyabb egészségügyi probléma áll a rendszeresen visszatérő fejfájás hátterében. A fájdalommentes közérzet étkezésünkkel is összefügg; sokan tisztában vannak már azzal, hogy a dehidratáltságra, azaz az elégtelen folyadékfogyasztásra szervezetünk fejfájással próbálja felhívni a figyelmet. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy az éhség is okozhat ilyesfajta panaszt. Pedig ez már egy 2015-ös kutatásból is kiderült. Akkor a szakemberek kimutatták, hogy a fejfájások 31 százalékáért az éhség a felelős, és közel ugyanekkora hányadban okoz fejfájást egy-egy kimaradt étkezés. Az éhség okozta fejfájás kialakulásáról és tüneteiről a boldsky.com portál készített összefoglalót.

Az éhség miatt tenziós vagy akár migrénes fejfájás is kialakulhat. Fotó: Getty Images

Érzékeli az agy, hogy leesik a vércukorszint

Az éhség miatt jelentkező tenziós vagy migrénes fejfájást valójában agyunk váltja ki: amikor hosszabb ideig nem fogyasztunk semmilyen táplálékot, avércukorszintleesik, ezt pedig az agy vészhelyzetként értékeli, és olyan hormonokat (glükagont, kortizolt és adrenalint) szabadít fel, amelyek segíthetnek megállítani a vércukorszint-süllyedést. Ennek a hormonfröccsnek a mellékhatásaként jelentkezhet fejfájás, fáradtság, tompaság vagy akár émelygés is. Ha pedig nemcsak ételt, de folyadékot sem vettünk magunkhoz jó ideje, az agyszövetekben aktiválódnak a fájdalomreceptorok, így még jobban hasogathat a fejünk. A helyzetet tovább ronthatja, ha nemcsak éhesek-szomjasak, de feszültek is vagyunk - a szakemberek szerint akár 93 százalékkal is fokozódhat a fejfájásunk, ha épp nagyon stresszes időszakot élünk.

Érdemes megfigyelni, pontosan hol érezzük a hasogatást: a halánték két oldalán jelentkező, feszítőfájdalomjellemzően az éhséghez köthető, és gyakran társul hozzá feszültség a nyak és a vállak területén. Ezenkívül intő jel lehet, ha a fejfájáshoz gyomorkorgás, fáradtság, kézremegés, szédülés, gyomorfájás, koncentrációs zavarok, izzadás vagy reszketés is társul - ezek mind-mind arra utalnak, hogy vércukrunk közelít a vészesen alacsony szinthez.

Mit tegyünk, hogy elkerüljük?

Szerencsére amilyen könnyen jön, olyan könnyen el is múlik az éhség okozta fejfájás, és amint enni kezdünk, a tünet fokozatosan alábbhagy. Ettől függetlenül érdemes megelőzni a gondot, és biztosítani szervezetünknek a rendszeres és kielégítő tápanyagpótlást.