Ezért jó, ha a férfiak kávéznak

A rendszeres kávéfogyasztás csökkentheti a prosztatarák kialakulásának veszélyét - derült ki egy friss kutatásból.

Az adatok alapján a legtöbb kávét fogyasztók között 9 százalékkal alacsonyabb volt ennek a daganattípusnak az előfordulása. Számításaik szerint naponta minden csésze nagyjából 1 százalékkal csökkentette a prosztatarák veszélyét. A mélyebb elemzés azt is kiderítette, hogy a naponta több kávét is fogyasztók körében 12-16 százalékkal alacsonyabb volt a végzetes kimenetelű prosztatadaganat.

A prosztatarák a második leggyakoribb daganattípus , amely Magyarországon is rengeteg férfi életét követeli. Habár elsősorban az idős férfiak betegsége, 40-45 éves kor után már bárkinél kialakulhat. A betegségek csaknem háromnegyede a fejlett világban fordul elő, és az 1970-es évek óta néhány ázsiai országban, köztük Japánban, Szingapúrban és Kínában is jelentősen megnőtt az előfordulása. A kávéfogyasztás prosztatarákra gyakorolt hatásairól eddig nagyobb tanulmányok nem születtek, a népszerű italról azonban korábban már kimutatták, hogy fogyasztása csökkentheti a máj-, bél- és emlőrák kockázatát.

A kávé világszerte az egyik legnépszerűbb serkentő ital, amelynek rituáléja nélkül a legtöbbünk el sem tudná indítani a napját. Néhány kutatási eredmény szerint ugyanakkor nem csak a felfrissítésünkről gondoskodhat egy csésze fekete, de rendszeres fogyasztása az egészségünket is szolgálhatja. Egy friss tanulmány szerint a prosztatarák kialakulásának esélyét is csökkentheti.

Olvastam a cikkben egy gyógyszerről, ami csak a rákos sejteket pusztítja! (kiéheztetik!) Kapható Magyarországon? Anyukámnál tüdőszűrön találtak valami foltot a felvételen. Volt CT-n, vérvételen, hasi uh, stb. Most következne a tüdőbiopszia! Csak a ct mutatott olyat, amit tovább kell vizsgálni! Attól nagyon fél, mi van, ha szövődmény lép fel. Gócoknak írták, amit a ct kimutatott, egyik szegmensben 2, másikban 3, ...volt írva olyan is, hogy kontrasztanyaggal jó átitatott. Ha nem megy el a biopsziára, mi várható Ön szerint? Elég makacs! Fél, nem akar elmenni 31.-én! Illetve ha mégis elmegy, milyen szövődmények lehetnek? .....Amikor valahol sebet szerez a testén, nagyon nehezen áll el a vére! Ez is veszélyes lehet, ugye? Nem lett megállapítva, hogy vérzékeny, nem is szed rá semmit, de emiatt is aggódunk. Szeretnék neki segíteni, de mindannyian tanácstalanok vagyunk. Milyen eshetőségekkel kell számolnunk? Mi okozhat még rákon kívül ilyen eredményt a CT-n? Gondolom csak akkor lehetne ilyesmi gyógymódról szó, ha ki van mondva a diagnózis egyértelműen. Ugye?

A gyogyszert nem ismerem, taln Ön tudja a nevet ? Ha nem törtenik meg a szövettani vizsgalat, nem tudjuk mi a betegsege, ezaltal kezelest sem tudunk adni. Ezert mielöbb szövettani vizsglat szükseges. Minden vizsgalatnak lehetnek mellekhatasa...