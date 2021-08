Ételek az egészséges emésztőrendszerért

A bélflóra mikrobiomjának a bélrendszerünkben élő baktériumok, vírusok és gombák együttesét nevezzük. Ha a mikrobiomban egyensúlyban vannak a hasznos és a káros mikrobióták, akkor egészségesebb lesz az emésztőrendszerünk, erősebb az immunrendszerünk, jobb a hangulatunk és könnyebben érjük el, illetve tartjuk meg az egészséges testsúlyunkat is. Cikkében a Healthista összegyűjtötte, milyen ételekkel támogathatjuk a mikrombiomban élő hasznos baktériumok szaporodását.

Ezért hasznos a fokhagyma és a csokoládé

A fokhagyma fogyasztásáról régóta tudjuk, hogy egészséges, és ez a hagymaféle a mikrobiomra is előnyösen hat. Amellett, hogy gombaölő és antibakteriális hatású, olyan, nem emészthető szénhidrátokat tartalmaz, amelyek táplálják az emésztőrendszerben élő jótékony hatású baktériumokat, ezért prebiotikus hatású. Afokhagymaakkor tesz a legjobbat az emésztőrendszernek, ha nyersen fogyasztjuk.

A fokhagyma jót tesz az emésztőrendszernek. Fotó: Getty Images

Szintén jót tesz az emésztőrendszernek a polifenolokban gazdag étcsokoládé is. A polifenolok antioxidáns hatásuk miatt nemcsak a szabad gyökök káros hatásától védik a szervezetünket, hanem prebiotikumként működve az emésztőrendszer jótékony hatású baktériumait is táplálják. Csak kis részük szívódik fel, a többi pedig a vastagbélbe jut, és ott "eteti" az emésztőrendszerben élő mikrobiótákat. Érdemes olyan csokoládét választani, amelynek a kakaótartalma 75 százalék fölötti.

Jótékony hatású gyümölcsök

A málna szintén nagyon egészséges, tele van értékes vitaminokkal, emellett pedig a rosttartalma is magas. Emiatt nagyon jót tesz az emésztésnek és az emésztőrendszer egészségének. A magas rosttartalmú étrend (amely sok zöldséget és gyümölcsöt, hüvelyest és teljes kiőrlésű gabonát tartalmaz), általánosságban is nagyban hozzájárul az emésztőrendszer mikrobiomjának egészségéhez. Ananászt is érdemes rendszeresen enni, ha tehetjük, mert magas rost- és víztartalma nem csak a székrekedés kialakulásának megakadályozásához járul hozzá, hanem az egész emésztőrendszer egészségéhez is. A benne található, bromelain nevű enzim pedig segít a fehérjebontásban, és az emésztőrendszer falát is védi.

A fűszernövények közül a kömény fogyasztása is nagyon jót tesz, nem véletlenül használják a népi gyógyászatban is emésztőrendszeri bántalmakra. Mikrobaölő hatású, segít a bélgörcsök enyhítésében, gátolja az erjedési folyamatokat a gyomorban. Az emésztőrendszerünk egészségéhez nagyon sokkal járulhatunk hozzá a különféle, erjesztéssel készült élelmiszerek fogyasztásával is. Ilyenek a savanyú káposzta, a kombucha vagy éppen a kefir, melyek probiotikus hatásúak, ezért elősegítik az emésztőrendszerben élő, jótékony hatású baktériumok szaporodását.