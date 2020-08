Ételek, amelyek öregítenek

Számos rossz szokásunkról tudjuk, hogy hozzájárulhatnak a bőr, a test idő előtti öregedéséhez. Ilyen például a megfelelő fényvédelem nélküli napozás, a dohányzás vagy a mozgásszegény életmód. Kevesen gondolnák azonban, hogy az sem mindegy, mi kerül a tányérunkra. A WebMD most összegyűjtötte, mik azok az ételek, amelyek rendszeres fogyasztása növeli a korai öregedés kockázatát.

Fűszeres ételek

Van, aki forrón szereti... és olyan is, aki nem bírja a csípőset. A csípős ételektől vérereink feldagadhatnak, még meg is törhetnek, s akár apró lila foltocskák megjelenését is okozhatják az orcákon. Ha már van rosaceánk - ami elég gyakori a menopauzán átesett hölgyek körében - a fűszerek csípőssége akár annak fellángolását is kiválthatja. Ráadásul a csípős ételek a testhőt is megemelik, ezért többet izzadunk, hogy lehűljünk. Az izzadság azonban keveredhet a bőr felszínén élő baktériumokkal, amik pattanások és egyéb bőrhibák kialakulásához vezethetnek.

A túl sok sült krumpli korai bőröregedéshez is vezethet. Fotó: Getty Images

Margarin

A bőrünk testünk legnagyobb szerve, így nem csoda, ha minden, amit elfogyasztunk, hatással van rá. A legtöbb margarin, főképp a szilárdabb fajták, tele vannak transzzsírokkal, amik növelhetik a "rossz" és csökkenthetik a "jó" koleszterinszintünket, ráadásul testszerte gyulladásos gócok kialakulásához is vezethetnek. A gyulladások pedig bizonyítottan fokozzák a szívbetegségek és a stroke kockázatát, vagyis közvetve öregítik a szerveztünket.

Üdítők és energiaitalok

Minél több üdítőt vagy energiaitalt fogyasztunk, annál gyorsabban öregszenek sejtjeink. Ráadásul a szénsavas változatok jóval több cukrot is tartalmaznak, mint az egyéb üdítők. Az innivalóban lévő cukor pedig a szánkban lévő baktériumokkal kapcsolatba kerülve olyan savakká alakul, amelyek megtámadják a fogzománcot, szuvasodást okoznak. Egyéb hátrányai közt megemlítendő, hogy növelik az elhízás, a stroke és ademenciakialakulásának kockázatát is.

Fagyasztott készételek

Egyetlen adag fagyasztott készételben akár a napi ajánlott sóbevitel fele is megtalálható. Ha azonban túl sok sót fogyasztunk, akkor a szokásosnál többet iszunk, mely nagyobb terhet ró a veséinkre. A szervezetünkben lévő felesleges folyadék pedig olyan területekre vándorol, ahol kevesebb a só, ezáltal felpuffadhat tőle az arcunk, kezünk, lábunk.

Alkohol

A koktélok lehet, hogy a pohárban vonzónak tűnnek, ám az arcunkra épp ellenkező hatással lehetnek. Ha reggel úgy kelünk, hogy olyan a szánk, mintha vattát rágcsáltunk volna egész éjjel, akkor bizony az alkohol dehidratált minket. Ez pedig nagyon rossz hatással van a bőrünkre, melynek 63 százaléka víz. A folyadékhiánytól ugyanis gyorsan kiszárad a bőrünk, ez pedig hosszú távon a ráncok idő előtti megjelenéséhez vezet. Ráadásul ezen egy nagy pohár víz elfogyasztása sem igen segít, hiszen szervezetünk előbb a többi szervünk hidratálásáról igyekszik majd gondoskodni, bőrünk sajnos szinte utolsó a sorban.

Feldolgozott húsok, felvágottak

A bacon, a kolbász, a virsli, a sonka és az egyéb felvágottak általában füstöltek, pácoltak, sózottak, ezért is olyan ízletesek anélkül, hogy megromlanának. Ám a tartósító eljárások során használt nátrium és egyéb kémiai konzerváló anyagok gyulladásokat okozhatnak a szervezetben, akár a bőrön is. Márpedig a nagyobb gyulladások szívbetegségek, stroke és diabétesz kialakulásához is vezethetnek.

Olajban sült ételek

A nyers tészta és a fánk között a különbséget egy szép hosszú olajfürdő adja. Ez azonban elősegíti a szabadgyökök vagy más instabil molekulák kialakulását, amelyek károsíthatják sejtjeinket és éveket öregíthetnek bőrünkön. Ezek a szabadgyökök azonban nemcsak a fánkban, de sült krumpliban, sajtgolyócskákban és minden bő olajban kisütött ételben ott lehetnek.

Pékáruk

Attól még, hogy nem bő olajban kisütve készültek, nem biztos, hogy jót is tesznek. A sütőben sült finomságok, mint a kekszek, torták ugyanis tömve vannak az artériák elzáródásához vezető zsírokkal, amelyek pluszkilókat is eredményezhetnek. Ráadásul az ilyen péksüteményekben a cukorral sem bánnak szűkmarkúan, ami viszont diabétesz,magas vérnyomásés fogszuvasodás kialakulásához vezethet. A testszerte jelentkező apró gyulladásos gócok pedig csak további okok arra, hogy ne emeljük le a kakaós csigát a polcról. A belső gyulladások számos betegség kialakulását növelhetik, ilyen például az arthritis, a depresszió, azAlzheimer-kórvagy egyes ráktípusok.

Koffein

A koffein vízhajtó hatású, arra serkenti az agyat és ezáltal minket is, hogy gyakrabban ürítsük hólyagunkat. Ez azonban dehidratáltsághoz, azaz kiszáradáshoz is vezethet. Azt viszont már tudjuk, hogy ha nincs elég víz a szervezetünkben, a bőr kiszárad és könnyebben ráncosodik, ne feledjük azonban, hogy víz híján a szervezetünk a toxinok kiválasztásával is leáll.