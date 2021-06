Ehető virágok, amik nagyon egészségesek is

Bár nem minden virágot lehet biztonsággal elfogyasztani, azok, amelyek ehetőek, mind ízben, mind színben feldobhatják a különféle fogásokat - legyen szó salátákról, szószokról, italokról vagy akár főételekről. Ráadásul némelyik mindemellett nagyon egészséges is! A Healthline cikke alapján most ezek közül mutatunk be párat.

Bizonyos ehető virágok, így például a kamilla, egészségesek is. Fotó: Getty Images

Hibiszkusz

A hibiszkusznak több száz fajtája létezik, a legnépszerűbb ehető változat a rozella (hibiscus sabdariffa). Általában teához, mártásokhoz, lekvárokhoz vagy salátákhoz használják. Egyes tanulmányok szerint a hibiszkusz segíthet csökkenteni a vérnyomást és a koleszterinszintet, bár szakemberek szerint több kutatásra van szükség annak jobb megértéséhez, hogy egészen pontosan hogyan támogathatja a szív egészségét.

Pitypang

A pitypangnak vagy más néven gyermekláncfűnek számos jótékony hatása van, a többi között javítja az emésztést, serkenti a máj és a vesék aktivitását, illetve - főleg a levele - gazdag vitaminokban. Minden része ehető, beleértve a virágát, a gyökerét, a szárát és a leveleit. A virágot nyersen, önmagában is fogyaszthatjuk, de saláta-összevetőként ugyancsak tökéletes. Be lehet panírozni, majd ki lehet sütni, sőt, még bort is lehet belőle készíteni. A levelek szintén mehetnek salátába, szendvicsbe, de olyan pörköltbe, raguba is belefőzhetjük, amelyhez zöldfűszerre van szükség.

h i r d e t é s

Levendula

A legjobb rákellenesgyógynövények- részletek!

A mutatós, lila színű levendulát legtöbben jellegzetes illatáról ismerik, amely köztudottan nyugtató hatású. Csodás színe és kellemes aromája miatt ez a növény különösen kívánatos összetevője lehet a különféle élelmiszereknek, például pékáruknak, szörpöknek, likőröknek, gyógyteáknak, fűszerkeverékeknek. Egyaránt jól illik édes és sós hozzávalókhoz, így a citrusfélékhez, bogyós gyümölcsökhöz, rozmaringhoz, zsályához, kakukkfűhöz és csokoládéhoz is.

Rózsa

Több mint 150 rózsafaj létezik, és mind ehető, bár az ízük eltér egymástól. A rózsa fogyasztható nyersen, különféle gyümölcs- vagy zöldsalátákba keverve, esetleg szárítva, ami által különösen jól működik müzlikben vagy fűszerkeverékek összevetőjeként. Ha az apróra vágott rózsaszirmokat cukorhoz vagy vajhoz adagoljuk, egyedi ízvilágot kölcsönözhetünk az egyébként hétköznapi alapanyagnak. Ami a rózsa jótékony hatásait illeti: kutatások szerint a benne lévő vegyületek szerepet játszhatnak a szorongás csökkentésében és a nyugodt lelkiállapot elérésében.

Kamilla

Az alvásminőséget javító, szorongáscsökkentő kamilla enyhén édes, kissé földes ízt kölcsönöz azoknak az ételeknek, amelyekkel együtt főzik. A leveleket és a virágokat először általában kiszárítják, de frissen is felhasználhatók. Bár a kamillából leggyakrabban teát főznek, a virágokból finom szirup is készíthető, ami remekül passzol különféle pékárukhoz, turmixokhoz vagy desszertekhez.