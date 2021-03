Az almaecetet ezért kell vízben feloldani

Az almaecetnek számos áldásos hatása lehet az egészségünkre nézve, a gyomorpanaszok enyhítésétől kezdve a szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségek megelőzésén át egészen az asztma, a migrén vagy az ízületi gyulladások kezelésére is bevethető. Ezenkívül remek fertőtlenítő és szépítőszer, sőt még a súlycsökkenést is segítheti. De mint sok más egészségőrt, ezt is lehet jól és rosszul alkalmazni - a TheHealthy cikkéből kiderül, mi mindenre kell ügyelni, hogy barát legyen, ne pedig ellenség.

Miért igyunk étkezés előtt almaecetet? Az almaecet jótékony hatásaira sokan esküsznek, mert úgy gondolják, hogy ez a "csodatévő" folyadék jót tesz a cukorbetegeknek, a refluxbetegeknek, jó székrekedés ellen, és még a fogyásban is segíthet. De vajon mennyi ezeknek az állításoknak a valóságtartalma? Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Mindig oldjuk fel vízben!

Az almaecet önmagában igen tömény és savas, ezért ha valaki úgy dönt, hígítás nélkül lehúz belőle néhány kortynyit, azzal a nyelőcsöve és a gyomra irritációját, sőt, akár ezeknek a fontos szerveknek a sérülését is kockáztathatja. A szakemberek szerint az sem megoldás, ha az almaecet után gyorsan eszünk vagy iszunk valamit. A legjobb megoldás, ha mindig vízben oldva kortyoljuk el az almaecet-adagunkat.

Mennyit ihatunk belőle?

Ez a napi adag ne legyen több napi két evőkanálnál! Hogy számunkra mit jelent az ideális adagolás, azt érdemes próbálgatni: egy-három teáskanálnyi almaecetet oldjunk fel legfeljebb 1 dl vízben.

Mikor kortyoljuk el?

Evés előtt fogyasztva az almaecet segíti az emésztést, és hozzájárul ahhoz, hogy kevésbé tapasztaljunk puffadást. Ez a hatás a dietetikusok szerint akkor is érvényesül, ha salátaöntetként fogyasztjuk.

Az almaecetnek számos áldásos hatása lehet az egészségünkre. Fotó: Getty Images

Fogaink védelmében

Mivel erősen savas folyadékról van szó, még hígítva is inkább csak szívószállal ajánlott elkortyolgatni belőle egy keveset, hogy minél kevésbé érintkezzen a fogainkkal. Utána várjunk legalább 30 percet a fogmosással!

A bőrre is hígítva vigyük fel

Sokan pattanások vagy korpa ellen használnak almaecetet, megint mások a napégést kezelik vele. Fontos azonban, hogy a bőrünkre se kenjük fel magában, csak hígítva: egy rész almaecetet 8-10 rész vízben oldjunk fel, utána alkalmazzuk.

Mikor ne alkalmazzuk?

Lefekvés előtt félórával már nem ajánlott almaecetet fogyasztani, hogy elkerüljük a savas folyadék visszaszivárgását a nyelőcsőbe, illetve például Helicobacter pylori, a legelterjedtebb emberi gyomor-bélrendszeri kórokozó jelenléte esetén, mert az almaecet hatására a tünetek rosszabbodhatnak.