A legjobb kávéhelyettesítő italok

Alkalmanként érdemes lecserélni

Kutatások bizonyítják, hogy a rendszeres, de mérsékletes kávé-, pontosabban koffeinfogyasztás segíthet csökkenteni olyan betegségek kialakulásának kockázatát, mint a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegség, a májrák, a Parkinson-kór vagy éppen az epekő. Az azonban szintén bizonyított, hogy a kávéval gyakran együtt fogyasztott "hozzávalók", mint a cukor, a zsíros tejszín és a különféle ízesített szirupok már sokkal kevésbé egészségesek, emellett pedig a koffein hosszú távon függőséget is okoz. Éppen ezért alkalmanként jó ötlet lehet lecserélni a feketénket valami más, egészségesebb italra, amelytől megkapjuk ugyanazt az energetizáló hatást. Szerencsére a dolog egyáltalán nem lehetetlen.

Túladagoláson a napi 600 mg-ot meghaladó koffeinfogyasztást értjük, amihez elég napi 6 csésze kávét meginni, de ha kólát és csokit is fogyasztunk egy nap, már bőven túlléphetjük a határértéket. Milyen tünetekre kell figyeljünk? Cikkünkben a válasz!

Zöld tea

A zöld teában a koffein mellett rengeteg az egészséges tápanyag, az antioxidáns, ráadásul az emésztésre is nagyszerű hatással van. Sőt rendszeres fogyasztása kutatások szerint segíthet megszabadulni a hasi zsírpárnáktól is, nem beszélve arról, hogy a bőrünk is szebb lesz tőle, és javul a közérzetünk. Hidegen és melegen is fogyasztható.

A zöld teában a koffein mellett rengeteg az egészséges tápanyag

Mate tea

Akiknek koffein nélkül nem indul jól a napja, a yerba mate is remek választás. Akárcsak a zöld tea, hidegen és melegen is finom, és nagyon egészséges is: nem csoda, hogy manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Drogériákban, gyógynövényboltokban a legegyszerűbb jó minőségű matét beszerezni.

Gránátalmalé

Talán elsőre furán hangzik, pedig nagyon is hatékony. Tele van antioxidánsokkal és energiát adó összetevőkkel, magában és hígítva is fogyasztható, de más gyümölcs- vagy zöldséglevekkel összekeverve is ihatjuk.

Shizandra tea

Észak-Ázsiából származik, és nagyon finom, ráadásul remekül helyettesíthető vele a kávé. Segít kiegyensúlyozni a vércukorszintet, jót tesz a májnak, sőt egyes kutatások szerint még a memória fejlesztésében is segítséget nyújthat.

Búzafűlé

Rendkívül magas a vitamin-, illetve ásványi anyag-tartalma, és tápanyagokban is gazdag. Segíti az emésztést, és felpörgeti a szervezetet.

Forrás: care2.com