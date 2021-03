Meglepő dolog derült ki a sámlikról

Milyen természetes módszereket vethetünk be székrekedés esetén? Részletek itt.

Amennyiben a hagyományos módon, azaz a földre tett talpakkal ülünk a toaletten, akkor a végbél olyan alakot vesz fel, amely megnehezíti a széklet távozását. Ha azonban egy kis sámlira tesszük a lábainkat, a végbél kiegyenesedésével jelentős mértékben megkönnyítjük a széklet áthaladását. Az Ohio State University Wexner Medical Center kutatócsoportja szerint a sámli sokkal olcsóbb, egészségesebb és egyben hatékonyabb megoldás is azok számára, akik székrekedéssel küzdenek, mint a hashajtók vagy a beöntések. A szakemberek 52 egészséges ember bélmozgásait vizsgálták négy héten keresztül. Közülük 44 számolt be arról, hogy gyakran erőlködik székelés közben, egyharmaduknak pedig kifejezetten nehéz, néha sikertelen is volt az ürítés.

Egy új kutatás szerint a sámli hatékonyabb a székrekedés ellen, mint a hashajtó

h i r d e t é s

A kutatók több mint ezer bélmozgást jegyeztek fel a kísérlet ideje alatt - a résztvevők előbb két héten át használták, majd két héten át nem alkalmazták a sámlit. A vizsgálatok végén az alanyok több mint 70 százaléka számolt be arról, hogy a sámli használatakor gyorsabban tudtak üríteni, 90 százalékuk pedig arról, hogy kevesebbet kellett erőlködniük. A résztvevők több mint kétharmada nyilatkozott úgy a kísérlet végén, hogy továbbra is használni fogja a sámlit.

A kutatás eredményei azért is fontosak, mert bár ezek a sámlik egyre népszerűbbek napjainkban, illetve egyre több gyártó készít és reklámoz ilyen termékeket, eddig mégsem volt valódi tudományos bizonyíték rá, hogy valóban hatékonyak-e. A krónikus székrekedésnek és a folyamatos erőlködésnek hosszú távon komoly egészségügyi következményei lehetnek, így például kialakulhat aranyér vagy végbélrepedés. A sámli e problémák megelőzésére, illetve megszüntetésére kínál olcsó, egyszerű és mindenki számára elérhető megoldást.

Forrás: dailymail.co.uk