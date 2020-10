Natúr joghurt

A bélrendszer számára hasznos baktériumtörzsekkel teli joghurt segíti az emésztési folyamatokat és nyugtatja az irritált emésztőrendszert. Ezek a baktériumok nagy segítséget jelenthetnek, ha beleink megduzzadtak és gázzal telítődtek. A natúr joghurt mellett a görög joghurt is hasznos lehet puffadás esetén is, sőt akár a kefirt is érdemes kipróbálnunk.

Gyömbér

Az egyik legidősebb gyógynövény a gyömbér, amely gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően tud segíteni a puffadáson és gázképződésen. A gyógynövény ezen kívül tartalmaz egy zingibain nevű emésztőenzimet is, amely lebontja a fehérjéket, így segít áthaladni az ételnek a beleken. A legjobb, ha ízletes házi teaként fogyasztjuk, amelyet a lereszelt gyömbérgyökér leforrázásával kapunk.

Édeskömény

Az édeskömény természetes vízhajtó, amely segít a puffadás megszüntetésében. Az édeskömény magjában található vegyületek gyulladáscsökkentő és görcsoldó hatásúak, amelyek segítik ellazítani a bél izmait, hogy a gáz könnyebben távozhasson. Az édeskömény magokat teaként megfőzve érdemes fogyasztani, míg a gumóját szeletelve adhatjuk például a salátához.

Banán

A banán a benne található káliumnak köszönhetően segít megszüntetni a vizes típusú puffadást, ugyanis ennek hátterében a magas nátriumszint áll, amely megköti a szervezetben a vizet. A káliumban gazdag ételek a nátriumot segítenek kiszűrni a szervezetből, ezáltal vízhajtóként is működnek. Azt azonban ne várjuk, hogy elfogyasztása után a banán azonnal leszámol a puffadással: hatását inkább fokozatosan fejti ki a nap folyamán.

Hasfeszülés,fájdalomés fokozott bélgázosság - a haspuffadás tünetei sokak számára ismerősen csengenek. A probléma időnként bárkinél előfordulhat, hosszútávon azonban komolyabb emésztőrendszeri zavarokra is felhívhatja a figyelmet. Hogyan alakul ki a puffadás?

Citrom

A citromos vizes trükk valóban működik, a citrom savas leve ugyanis nagyon hasonló a gyomorsavhoz, így segíthet enyhíteni a puffadást és az általa okozott egyéb emésztési panaszokat. A citromos víz részben segít hidratálni a szervezetet, részben pedig támogatja az emésztés alatt álló étel mozgását a belekben.

Sárgadinnye

A sárgadinnye szinte 90 százalékban vízből áll, így segíti a szervezet hidratálást és megszüntetni a puffadást. Természetes vízhajtóként működik, a benne található káliumnak köszönhetően segít helyreállítani a szervezetben található nátrium egyensúlyát, hogy ezáltal ne tartsuk vissza a vizet.

Sütőtök

Szintén remek káliumforrás a sütőtök is, amelyet pürésített formában érdemes fogyasztani puffadás esetén. Magas rosttartalmának köszönhetően segít, hogy az emésztendő ételek könnyebben áthaladjanak a beleken, a benne található A-vitamin gyulladáscsökkentő képességének köszönhetően pedig nyugtatja az irritált emésztőrendszert.

Uborka

Az uborka nagyon sok vizet tartalmaz, amely segít hidratálni. Az uborkában található kén és szilícium is természetes vízhajtóként működik, és ez a zöldség segít a belekben felgyűlt gázt is eltüntetni.

Spárga

A spárga a benne található aszparagin aminosavnak köszönhetően természetes vízhajtó, amely segít csökkenteni a szervezet vízvisszatartását. Ezen kívül tartalmaz prebiotikus rostokat is, amelyek a hasznos baktériumokat táplálják, így segíti az emésztőrendszer megfelelő működését.

Papaya

A papayában található papain is olyan enzim, amely segíti az emésztést és csökkenti az emésztőrendszeri gyulladást a benne található A-vitaminnak köszönhetően, és akár amenstruációokozta puffadás enyhítésében is nagyon hatékony. Megpucolva, felkockázva fogyasszunk belőle egy csészével.