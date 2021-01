A súlyzózás jót tesz a szívnek

Már akár egyetlen egyszerű súlyzós lábedzési sorozat is képes javítani az endotél sejtek működését cukorbetegeknél és az egészséges embereknél is - állítja Jonathan Little, an Brit Columbiai Egyetem Okanagan campus Egészség- és Testneveléstudományi Karának docense, egy tanulmány szerzője. "Már egyetlen edzéssorozat után is megfigyeltük az endotél sejtek működésének a javulását, márpedig az endotélsejt-működés az egészséges szívműködés és a szívinfarktus kockázatának a mutatója."

A súlyzós intervallumos edzés hatékony módszer, ami azonnali hatást fejtett ki. Kép: GettyImages

"Ha a jelenlegi eredményeinket további kutatásokkal pontosítjuk, akkor képesek leszünk egy biztonságos és költséghatékony eszközt adni az embereknek, amellyel egyensúlyban tarthatják a betegségüket" - mondta el a szakember.

"A cukorbetegek legalább négyszer nagyobb valószínűséggel kapnak valamilyen szív- és érrendszeri betegséget, szívrohamot, mit azok, akik nem cukorbetegek" - mondta Jonathan Little, a tanulmány vezető szerzője. h i r d e t é s

A kutatásban Little kutatócsoportja kétféle intervallumos edzés endotélsejt-működésére gyakorolt hatását hasonlította össze: a súlyzós edzését (súlykitolás lábbal, lábterpesztés, lábemelés) és a kardióedzését (szobabicikli). Mindkét edzésfajtában alacsony és nagy intenzitású szakaszok váltakoztak, egyforma hosszúságú aktív és pihenő szakaszok váltották egymást.

A kísérlet 35 résztvevőjét három csoportba osztották: a 2-es típusú cukorbetegek, az edzésmunkát korábban nem végzők és a rendszeresen sportoló nem cukorbetegek csoportjába. Mindegyik csoport húszperces edzést végzett, amely bemelegítésből és 7 darab 1-1 perces nagy intenzitású és pihenő szakaszból állt. "Mindegyik súlyzós edzést végző csoportnál jelentős javulást figyeltünk meg az endotél sejtek működésében" - mondta Monique Francois, a Brit Columbiai Egyetem végzős hallgatója és a tanulmány társszerzője. "Ezzel együtt a leglátványosabb javulást a 2-es típusú cukorbetegek csoportjában figyeltük meg."

"A súlyzós edzést azért vezettük be a kísérleti csoportoknál, mert az viszonylag egyszerű, és azok a személyek is könnyen hozzászokhatnak, akik korábban még nem edzettek. Ez a kutatás kimutatta, hogy a súlyzós intervallumos edzés időtakarékos és hatékony módszer, ami azonnali hatást fejt ki." A cukorbetegség krónikus, a szervezetet legyengítő, néha végzetes betegség, ilyenkor a szervezet nem képes inzulint termelni vagy nem képes megfelelően felhasználni azt.