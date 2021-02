Könnyebben felismerhető a csendes szívinfarktus

Ha könnyebben felismerjük a szívinfarktust, az nagymértékben hozzájárul a hosszútávú egészségügyi kockázatok, az egészségügyi kiadások és a halálozási arány csökkentéséhez - erre találtak most megoldást szakemberek. Niema Pahlevan, a Dél-Kaliforniai Egyetem (USC) Viterbi Űrtechnikai és Gépészmérnöki Karának adjunktusa olyan eszközt fejleszt, amely lehetővé teszi a betegeknek, hogy mielőbb megkapják a szükséges kezelést, és elősegíti, hogy a kórházak amilyen gyorsan csak lehet, felállíthassák a pontos diagnózist.

Szív MRI: erős mágnesekkel és rádióhullámokkal alkotnak képet a működő szívről. Kép: GettyImages

Niema Pahlevan, aki a USC Keck Orvosi Karának Kardiológiai Intézetében is végez kutatásokat, kijelentette, hogy az áramlástan és az alkalmazott matematika ismereteit felhasználva meg lehet találni azokat a biomarkereket, amelyek összefüggenek a véráramlás dinamikájával - a vénákon belüli, a szívben folyó, az artériákban zajló áramlás mérésével meg lehet állapítani, hogy a szív milyen hatékonysággal működik. "Olyan megfigyelőrendszert fejlesztünk, amely ezeket a biomarkereket érzékeli, de ezt noninvazív módon és költségmentesen teszi" - jelentette ki a kutató.

"Okostelefont segítségével is végre lehet hajtani a megfigyelést. A mérőeszközt úgy kell elképzelni, mint például egy otthoni vércukormérőt" - magyarázta a mérnök. Niema Pahlevan már ki is fejlesztette ezt az okostelefon alapú szívmegfigyelő eszközt. Most olyan háttérkutatásokat végez, amelyeknek köszönhetően egyszerűsödik majd az alkalmazás. A mérőeszköz úgy működik, hogy kívülről, a nyakon, a karotisz artéria környékén méri a véráramlás szakaszai által keltett vibráció mértékét. "A szívinfarktusos betegek jó részét elég lassan diagnosztizálják. Ráadásul, ha kórházba vagy rendelőintézetbe mennek, gyakran túl korán elbocsájtják őket, és emiatt hamar visszakerülnek a kórházba" - mondta Niema Pahlevan.

Niema Pahlevan az eszköz klinikai vizsgálatát dr. Ray Matthews professzor Kardiológiai Katéteres Laboratóriumában (USC Egyetem Keck Orvosi Intézet) végzi el. A klinikai vizsgálatot megelőző kutatási szakasz dr. Robert Kloner laboratóriumában zajlott (dr. Kloner a pasadenai Huntington Orvosi Egyetem Kardiológiai Intézetének orvos professzora és tudományos igazgatója).

Ez a diagnosztikai és megfigyelőeszköz segít felderíteni, hogy a páciens szív- és érrendszeri eseményt szenved el éppen, vagy ez hamarosan bekövetkezik - ez pedig életet menthet. Ha a beteget nem kell visszaszállítani a kórházba, az időt és pénzt takarithat meg a társadalombiztosításnak, a kórházaknak és az embereknek is - tette hozzá a kutató, aki ezért a fejlesztéséért megkapta az Amerikai Szív Társaság hároméves ösztöndíját.

Hogy diagnosztizáljuk a szívinfarktust?

A klasszikus szívinfarktus legjellemzőbb tünetei a következők: kar- és mellkasi fájdalom, hányinger, légszomj. Azonban nem minden tüntet jelentkezik egyforma intenzitással. A csendes miokardiális infarktust néha még az EKG sem mutatja ki. Pahlevan és kutatócsoportja éppen ezért dolgozik olyan biomarkerek definiálásán, amelyek lehetővé teszik a véráramlási tényező olyan mérési módszerét, amely rögzíti a bal kamrai diasztolés nyomás (LVEDP) mértékét - ez a szív egészségi állapotának a kulcsjelentőségű indikátora.

"Ha az LVEDP értéke megemelkedik, akkor tudjuk, hogy azonnal be kell avatkozni. Ám mivel az LVEDP azt mutatja meg, hogy mekkora a szívben lévő nyomás a diasztolés fázis végén - más szavakkal: a közelebbi kamrában lévő nyomást -, ezért jelenleg csak úgy lehet ezt az értéket megmérni, hogy bevezetünk egy katétert az ágyékon (femorális artérián) vagy a csuklón (radiális artérián) keresztül, ami egy jelentős invazív eljárás" - magyarázta Niema Pahlevan.

"Ehelyett mi megpróbáljuk ezt az értéket noninvazív módon mérni, és ehhez egy olcsó eszközt használunk, amelynek az ára 100 dollárnál is alacsonyabb, és együttműködik az okostelefonokkal" - tette hozzá. Ehhez képest átlagosan 2500 dollárba kerül minden egyes szíven végzett MRI vizsgálat, amelynek során erős mágnesekkel és rádióhullámokkal alkotnak képet a működő szívről. Az aorta a szívből jövő főartéria. A benne lévő vérnyomás és véráramlás továbbterjed a többi véredénybe, és ez hullámvisszaverődéseket kelt - magyarázta Niema Pahlevan. "Ezek a hullámok energiát és információt hordoznak. Épp azon dolgozunk, hogy megértsük ezeknek a hullámoknak a dinamikáját, és kifejlesszünk egy olyan matematikai eljárást, amellyel információkat tudunk kivonni ezekből a hullámokból" - mondta el.

Ahogy a hullámok terjednek a véredényekben, az érfalak kitágulnak, és ez vibrációt sugároz a bőr felszíne felé. A Pahlevan kutatócsoportja által kifejlesztett mérőeszköz és az okostelefonos alkalmazás megméri ezeket a vibrációkat, és ebből kiolvassa a szív belsejében lévő nyomás mértékét.

A ballon behelyezése

A szívinfarktusos betegek túlélési esélyének egyik legfontosabb tényezője a szívkatéterezésig tartó időszak - mondta Niema Pahlevan. Ez az időtartam addig tart, amíg a beteg elzáródott szívkoszorúereit felnyitják a kórházban. Azonban Pahlevan fejlesztése a tünetek megjelenésétől a kórházkapuig tartó időszakra koncentrál.

Még a szívinfarktus klasszikus eseteinél, amikor a nyilvánvaló tünetek egyértelműen jelentkeznek, akkor is túl sokáig várnak a betegek a mentő kihívásával. Ráadásul a szívroham tüneteit nagyon könnyen félreértelmezhetjük, különösen a fiataloknál fordul ez gyakran elő. A tünetek megjelenésétől a szakszerű kezelésig eltelő minden perccel nő a visszafordíthatatlanul elpusztuló szívsejtek száma. A kutató szerint az általuk fejlesztett eszköz első eredményei azt mutatják, hogy a szív ejekciós frakciójának (az egy szívdobbanás alatt a szívet elhagyó vérmennyiség arányának) mérése pontosabb értékeket mutat, mint az echokardiográfia, és jóval olcsóbb, mint a hasonlóan pontos eredményeket produkáló MRI.