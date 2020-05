Kardiológiai problémákat okozhat az edzés

Az Amerikai Szív Társaság arra hívja fel a figyelmet, hogy az ülő életmódot folytatóknak nagyon fokozatosan kell felépíteniük az edzéstervüket, hogy eljussanak az intenzív edzési fokozatig, különben egészség helyett a keringési betegségek kockázatának növekedésével jár az, ha túl hirtelen intenzív edzésbe kezdenek. Az is elengedhetetlen, hogy akinek valamilyen szív- és érrendszeri betegsége van, az konzultáljon az orvosával, mielőtt bármilyen intenzitású sportolásbakezdene.

A sportot - a gyógyszerekhez hasonlóan - lehetséges alul- és túladagolni. Fotó: GettyImages

Az edzés jótékony hatásai

Fontos A nyilatkozatban azt is megjegyzik, hogy a testmozgás jótékony egészségügyi hatásait egyre inkább felismerik, és ez egyre több embert ösztönöz arra, hogy fizikailag aktív legyen. Ez azonban azzal is együtt jár, hogy azokat is kedvet kapnak az intenzív, nehéz edzésmunkára, akiknek a szervezete erre nincs felkészülve.

Tanulmányokban minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy a fizikai aktivitás mennyire fontos része az egészséges életmódnak. Egy sor előnnyel jár a testedzés: csökkenti a kockázatát egy csomó súlyos betegségnek és jót tesz a mentális állapotnak is.

A European Journal of Preventive Cardiology című folyóiratban közölt cikk szerint a fizikai aktivitás 35 százalékkal csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozást, az általános mortalitást pedig 33 százalékkal mérsékli. A British Journal of Pharmacology című folyóirat cikke pedig egészen odáig megy el, hogy "az edzés annyira hatásos, hogy gyógyszerként kellene elismerni".

A jelenlegi új nyilatkozat szerzői rámutatnak, hogy ezek egyre közismertebb és elfogadottabb állítások, így a korábbiakhoz képest egyre több ember kezd edzeni. Ebből az is következik, hogy növekszik a száma azoknak is, akik intenzív edzésmunkát végeznek. Az ajánlás szerzői így fogalmaznak: a hosszú távú, komoly energiabefektetést igénylő versenyek és a nagy intenzitású intervallumos edzések népszerűsége jelentősen megemelkedett az Amerikai Szív Társaság edzésekről szóló előző ajánlása óta.

Az edzéssel összefüggő kockázatok

Annak ellenére, hogy a testedzésnek sokféle jótékony hatása van az egészségünkre, bizonyos csoportoknak komoly kockázattal is jár. Prof. dr. Barry A. Franklin szerint - aki a jelenlegi új ajánlást író bizottság vezetője és detroiti Wayne Állami Egyetem professzora - a testedzés gyógyszer, és nem fér kétség ahhoz, hogy a könnyű és közepes intenzitású fizikai aktivitásnak előnyös hatása van a szív- és érrendszer állapotára. Azonban a gyógyszerekhez hasonlóan ezt is lehetséges alul- és túladagolni, és ha többet edzünk a kelleténél, az akár keringési rendszeri betegségeket is okozhat. Különösen akkor, ha inaktív, edzetlen, ismert szív- és érrendszeri betegséggel elő személyek kezdenek túl nehéz edzésmunkába.

Veszélyben a kezdők Az áttekintett szakirodalomban például azt találták, hogy a triatlonversenyeken bekövetkező keringési rendszeri betegségek 40 százaléka az ilyen típusú versenyen először részt vevők körében fordul elő, a kutatók szerint a nem megfelelő edzésmunka növeli a súlyos keringési betegségek valószínűségét.

A túlzásba vitt edzés miatt leginkább a keringési rendszerünkkel fizetünk meg. "Sokan futnak maratoni távot, vesznek részt triatlon versenyeken és végeznek nagy intenzitású intervallumos edzéseket. Az a célja a jelenlegi nyilatkozatunknak, hogy a figyelem középpontjába állítsa a nehéz edzésmunka előnyeit és veszélyeit is" - magyarázza Franklin professzor. Ez az új, tudományosan megalapozott nyilatkozat több mint 300 tanulmány átvizsgálása alapján fogalmazza meg az ajánlásait. Tisztázza, hogy az emberek nagy többségének szüksége van arra, hogy többet mozogjon. Pusztán azért, mert az edzésnek lényegesen több az előnye, mint a hátránya. Azonban a fizikailag nem aktív embereknek, illetve azoknak, akiknek már van valamilyen alapbetegsége, a hirtelen elkezdett, túlzottan intenzív edzésmunka megnöveli a keringési rendszeri betegségek, különösen a szívroham kockázatát.

Lassan kezdjük és építsük fel

A kutatási eredmények alátámasztják azt a javaslatot, hogy a fizikai teljesítőképességünk növelését könnyű edzésmunkával kezdjék és fokozatosan növeljék a tréning intenzitását és időtartamát. Például, ha valaki fizikailag nagyon kevéssé aktív, az kezdje rendszeres sétával. Majd amikor ez már túl könnyűnek tűnik, sétáljon rendszeresen emelkedőn fölfelé, majd a sétákba építsen be egy kevés könnyű kocogást. A szerzők szerint, akinek már van valamilyen keringési alapbetegsége, az konzultáljon az orvosával, mielőtt új edzésprogramba kezdene.