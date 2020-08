Így hat a testre, ha abbahagyjuk a sportolást

Normális, ha néha úgy érezzük, hogy elegünk van - ám több okból sem szabad engedni annak a vágynak, hogy csak úgy hagyjuk abba az egészet! Számos előnye van az edzéseknek, de ezek nem tartanak örökké. Tény, hogy a legtöbb nehezen elért hasznos hatás már két hét múltán elkezd eltűnni, érdemes tehát fenntartani a kedvező állapotot - mondja Dr. Farah Hameed sportorvos.

Nézzük, hogy mire számíthatunk, mi történik a szervezetünkkel, ha abbahagyjuk a sportolást!

A sport abbahagyását követő négy hét múlva az erőnk elkezd fogyni. Fotó: Getty Images

10 nap múlva: megváltoznak az agyi folyamatok

Évek óta tudják a kutatók, hogy az edzés jót tesz az agyműködésnek, egy 2013-as tanulmányból például egyértelműen kiderült, hogy ellensúlyozhatja az életkori okok miatt kialakuló memóriazavarokat. Most egy másik kutatásban - amelyet a Frontiers in Aging Neuroscience című folyóiratban közöltek - azt találták, hogy még egy kis edzéskihagyás is változásokat okozhat az agyunkban.

A kutatásban hosszútávfutókat vizsgáltak, akik 10 napos szünetet tartottak az edzésükben, és az MR-vizsgálatokból kiderült, hogy csökkent a vérellátása a hippokampusznak, ez az agyi terület felelős a memória kielégítő működéséért és az érzelmek szabályozásáért.

Két hét múlva: az állóképesség csökken

14 nap után nehezebb lehet a lépcsőmászás, vagy nehezebben tarthatjuk a lépést a kollégáinkkal a havi rendszerességű focimeccs alatt. Miért fulladunk ki? Ha abbahagyjuk az edzést, lecsökken a szervezet maximális oxigénfelvétele (VO2 maximum érték), vagyis az a maximális oxigénmennyiség, amelyet a szervezet fel tud venni és el tud szállítani. Ez az érték körülbelül 10 százalékkal tud csökkenni két hét elteltével - mondja Dr. Hameed. Innentől kezdve egyre romlik a helyzet, négy hét múlva már 15 százalékkal csökken az érték, míg három hónap múlva már 20 százalékkal esik vissza a szervezet maximális oxigénfelvétele, "és ezek az óvatos becslések" - jegyzi meg Dr. Hameed.

Még a könnyű edzés is sokat segít: egy 2009-es kutatásban azt találták, hogy azoknak a kajakozó férfiaknak, akik öthetes szünetet tartottak az edzésükben, 11,3 százalékkal esett vissza a maximális oxigénfelvételük, míg azoknak, akik könnyű edzésmunkát végeztek ez alatt az idő alatt, csak 5,6 százalékkal csökkent az értékük. Még akkor is, ha nem veszünk észre változást a gyorsaságunkban vagy az erőnlétünkben, a vérnyomás és avércukorszinthirtelen emelkedését tapasztalhatjuk, és ez a már eleve magas vérnyomású vagy cukorbeteg személyek számára veszélyt jelenthet - mondja Dr. Hameed.

Dél-afrikai kutatók azt találták, hogy egy kéthetes edzésszünet elegendő ahhoz, hogy eltüntesse egy kéthetes, kiemelkedően intenzív intervallumedzés vérnyomásra gyakorolt kedvező hatásait. Egy másik, 2015-ös kutatás, amelynek eredményeit a Journal of Applied Physiology című folyóiratban publikálták, azt találta, hogy nyolc hónapnyi futó- és aerobicedzések után a vércukorszintben érzékelhető javulás fele elenyészett egy tizennégy napos edzésszünet következtében.

Négy hét múlva: az erő elkezd fogyni

Dr. Hameed véleménye szerint bizonyos személyek már két hét után elkezdik érezni, hogy fogy az erejük, míg mások csak négy hét után vesznek észre valamilyen változást. Alapszabály, hogy az erőnk lassabban csökken, mint az állóképességünk. Egy 2011-es kutatás, amely a Journal of Strength and Conditioning című folyóiratban jelent meg, azt találta, hogy az a vizsgálati csoport, amelyik abbahagyta az edzéseket, még 24 hét múlva is érezte annak az erőtöbbletnek a maradványait, amelyet az edzések alatt szedett össze.

Nyolc hét múlva: elkezdünk hízni

Dr. Hameed szerint körülbelül hat hét múlva elkezdünk fizikai változásokat tapasztalni magunkon - ha a tükörbe nézünk vagy ha a mérleg mutatóját vesszük szemügyre. Még az élsportolók sem védettek a visszaesés ellen. A Journal of Strength and Conditioning Research című folyóiratban 2012-ben megjelent tanulmány szerint azok a versenyúszók, akik öthetes edzésszünetet tartottak, 12 százalékos testzsírszint-növekedést tapasztaltak, és emelkedett a testsúlyuk, valamint a csípőkörfogatuk. (Meg kell jegyezni, hogy ezek a sportolók nem voltak a szünet alatt teljesen tétlenek, némi könnyű edzésmunkát azért végeztek.) Egy 2016-os vizsgálat során pedig arra mutattak rá, hogy azok az élsportoló taekwondósok, akik nyolc hétre megszakították az edzésmunkájukat, emelkedést tapasztaltak az testzsírszintjükben, és csökkent az izomtömegük.

Különbséget kell tennünk az edzéssel való szakítás és egy kis pihenés között. "Mindennap kell valamilyen testmozgást végezni" - mondja Dr. Hameed. Például, ha lefutottuk a maratoni távot, és nem akarunk utána rögtön egy félmaratont vagy egy újabb maratont lefutni, akkor Dr. Hameed szerint keresztedzést kell végeznünk (kerékpározni, elliptikus tréneren edzeni vagy éppen sétálni). Csak semmiképpen se hagyjuk abba teljesen a mozgást - a testünk, az agyunk és a csípőkörfogatunk meghálálja az erőfeszítéseket.