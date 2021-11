Így kezelhetjük a stresszt a széken ülve

A stressz hatással lehet a kedélyünkre, az immunrendszerünkre, a kognitív funkcióinkra, emellett olyan fizikai tünetekkel is járhat, mint a fejfájás, az emésztőrendszeri problémák, vagy éppen a magas vérnyomás. Sokan a különféle munkahelyi gondok miatt kerülnek stresszes helyzetekbe, és ilyenkor jól jön néhány olyan stresszkezelési technika, amihez fel sem kell állnunk az asztalunktól - írta a Healthista.

Kutatások szerint a testhelyzetünk nagymértékben befolyásolhatja a hangulatunkat, tudatállapotunkat és stressz-szintünket. Ha egyenesen ülve kihúzzuk magunkat, a vállakat hátrahúzzuk és felemeljük a fejünket, magabiztosabbnak, boldogabbnak és kevésbé feszültnek fogjuk érezni magunkat. Az összegörnyedve üldögéléssel viszont ezzel ellentétes hatást érhetünk el. Ezzel egy időben tartsuk a talpunkat a talajon, mert ebben a pozícióban könnyebb elkerülni, hogy az izmainkban felgyülemlő feszültség tovább fokozza a szervezetünket érő stresszt.

Karkörzések a széken

Az is sokat segít, ha a monitort, ami előtt dolgozunk, szemmagasságban helyezzük el, így sem a nyakunkat, sem a szemünket nem kell még jobban erőltetnünk. Ez az apró változtatás a nyakat és a gerincet is olyan pozícióba helyezi, amitől megnő a komfortérzetünk, és általánosságban is nyugodtabbak leszünk. A vállakban, felsőtestben felgyülemlő feszültséget nagyon jól enyhíthetjük, ha naponta többször is karkörzéseket végzünk. Nyújtsuk ki a karokat a test mellett, és körözzünk velük előre, majd hátra, először kisebb, majd nagyobb köröket leírva egy-két percen keresztül.

A stressz hatással lehet a kedélyünkre. Fotó: Getty Images

A légzőgyakorlatok is nagyon sokat segíthetnek a stressz enyhítésében. A legegyszerűbb, ha a kezünket a hasunkra tesszük, és lassan, egymás után tízszer beszívjuk, majd kifújjuk a levegőt. Figyeljünk arra, hogy ne a mellkasunkba, hanem a hasunkba szívjuk a levegőt, ezt a hasunkra tett tenyerünkkel ellenőrizhetjük. A nyakunk illetve az arcizmaink átmozgatása is meglepően sokat segíthet. Néhány óránként végezzünk lassú, óvatos fejkörzéseket, fejdöntéseket!

Emellett az állkapcsunk nagyra nyitásával, illetve az állkapocs és az arc alsó részén található izmok megfeszítésével és ellazításával is enyhíthetjük a felgyülemlett feszültséget. Helyezhetünk az asztalunkra párologtatót is, amelybe nyugtató illatú illóolajat cseppenthetünk. A stressz ellen nagyon jó a citromfű, az eukaliptusz, a levendula és a kamilla is.