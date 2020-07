Kiderült, milyen párra vágyunk

Talán mindannyiunk fejében él egy kép az ideális partnerről, de sokan sokféle karakterjegyet emelnének ki: van, aki humoros, vonzó párt keresne, míg másnak az intelligencia vagy a higgadt viselkedés az imponáló. Egy friss kutatás szerint azonban bármilyen tulajdonságot is emelnek ki az emberek, párválasztáskor nem mindig ezek dominálnak.

Boldog párkapcsolat: jó a nagy korkülönbség? Gyakran halljuk, hogy a korunk csak egy szám, és mindenki annyi éves, amennyinek érzi magát. Ebből adódóan sokan csak legyintenek, ha olyan partnerrel kezdenek találkozgatni, aki 10-15 vagy akár még több évvel idősebb vagy fiatalabb náluk. Márpedig a korkülönbség egy olyan tényező, amit nem árt komolyan venni, ha hosszú távra tervezünk. Kattintson a részletekért!

A környezetünk is befolyásol minket párválasztáskor

A Kaliforniai Egyetem munkatársai a Journal of Experimental Social Psychology című szaklapban publikálták a kutatási eredményeiket. A tanulmányban résztvevő emberek viszonylag könnyen fel tudták sorolni azokat a tulajdonságokat, amelyeket a legfontosabbnak tartanak párkereséskor. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az emberek valóban a felsorolt értékeket figyelembe véve választanak partnert maguk mellé. Úgy tűnik igaz a mondás, hogy a szerelem vak, az eredmények szerint ugyanis a vizsgált személyek nem feltétlenül a fejükben élő ideál alapján keresik a szerelmet.

Párválasztáskor a környezetünk is befolyásol minket. Fotó: Getty Images

A kísérletre vállalkozó, több mint hétszáz embernek fel kellett sorolni azt a három tulajdonságot, amit a legfontosabbnak tartana partnerében. Ezután olyan emberekről kellett megmondaniuk, hogy vonzónak tartják-e, akiket már ismertek: ezek némelyike korábbi párkacsolat, míg mások csak barátok. Úgy tűnt, a vizsgált személyek valóban olyan emberekhez vonzódtak, akikre nagyjából igazak a megadott személyiségjegyek.

A kutatók azonban megfigyelték, hogy a résztvevőket az is befolyásolta a pozitív értékek megadásában, hogy mit mond a vizsgálatban résztvevő többi személy. Meglepő módon ezeket a tulajdonságokat tényleg vonzónak tartották, és befolyásolta őket az ismerőseik kategorizálásában. A kutatás eredménye szerint a csordaszellem jobban dominál minket a párválasztásban, mint az egyéni vágyak, emiatt pedig néha nem is olyan ember mellett állapodunk meg, aki a fejünkben felépített ideálnak megfelelne. Vagyis a környezetünkben élők ízlése valószínűleg a mi párválasztásunkra is hatással van.

A kutatók szerint mindez olyan, mintha hagynánk, hogy az étteremben egy idegen rendeljen nekünk ételt: igaz, hogy mi jobban tudjuk, mit szeretünk a legjobban, de hajlamosak vagyunk a másik ízlését figyelembe véve meghozni a döntésünket. Szerintük emiatt az internetes párkeresés során nem érdemes nagyon szigorúan leszűkíteni a jelöltek listáját, hiszen előfordulhat, hogy a vágyaink megtévesztenek minket. Sőt, érdemes kipróbálni azt is, hogy egy barátunk válassza ki helyettünk azt a személyt, akivel elmegyünk randevúzni.