Így alakul át a magyar temetkezés

Budapesten előfordult, hogy egy-egy temetőre nagyobb teher hárult, de arról nincsenek információk, hogy országosan a koronavírusban elhunyt betegek nagy száma miatt szertartásokat kellett volna halasztani - mondta el Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének (MATESZSZ) elnöke a Napi.hu-nak. A szakember azt ugyanakkor megerősítette, hogy bizonyos helyzetek késleltethették a szertartásokat: rengeteg család például a külföldön élő rokonaira várt, akik az utazási korlátozások miatt nem tudtak időben hazatérni.

A hazai temetkezési vállalkozások jól vették a világjárvány által előidézett akadályokat.

Többen választják a hamvasztást

Meddig viseljünk gyászruhát?

Palkovics Katalin arról is beszélt, hogy egyre többen sajnálják a pénzt és az időt is a koporsós szertartáshoz. Ehelyett világszinten - egy-két ortodox vagy erősen katolikus országtól eltekintve - a hamvasztás lehetőségét választják. Mint arra a szakember rámutatott, magának a hamvasztásnak a díja közel azonos összeget mutat az országban található krematóriumoknál. Fontos azonban, hogy tudjuk: sok cég nem tételesen közli egy szertartás költségeit, így előfordulhat, hogy az elsőre kedvezőnek tűnő ár végül kellemetlen meglepetéseket tartogathat.

Ezért drágult a temetkezés

Az elmúlt időben egyébként számos tényező miatt nőtt a temetkezés ára, mutatott rá a MATESZSZ elnöke. Egyrészt drágult a munkaerő, másrészt a dolgozók képzéséhez szükséges oktatások, a szertartáshoz kapcsolatos költségek, a fa és a benzin ára is emelkedett. Sőt: a virág, a tor vagy éppen a hirdetés megjelentetése is drágább lehet (de ezek a tételek nem tartoznak közvetlen a temetési költségek alá). Mindazonáltal Palkovics Katalin úgy véli, Magyarországon egy átlagos fizetésből ki lehet gazdálkodni egy méltó búcsút, míg más nyugati országokban ez több ezer eurós terhet is jelenthet.