A legjobb sportok 70 év felett

Társas öregkor

Hogyan maradhatunk 70 felett szellemileg is aktívak?

Miközben sokat hallunk az idősek testi problémáiról, talán kevesebb szó esik lelkük és társas kapcsolataik minőségéről. Pedig ezek nagyon is összefüggenek, amennyiben a közös testmozgás élménye a lelket is felfrissíti. Fizikai állapottól függően teniszezni, focizni, síelni, lovagolni vagy korcsolyázni is lehet, de elsősorban akkor, ha már korábban is űztük ezeket a sportokat. Vannak azonban olyan mozgásfajták is, amelyeket idősebb korban is bátran el lehet kezdeni. Az alábbiakban olyan időskori mozgásformákat gyűjtöttünk össze, amelyeket kifejezetten hetven év felettiek számára ajánlanak a szakértők.

Közös kirándulások

A kirándulás a természetben alighanem az egyik legjobb dolog, ami idősek számára recept nélkül is elérhető. A túrázásnak kiváló stresszoldó hatása van. A természet csodáiban történő megmártózás csökkenti a pulzusszámot, javítja a keringést és jó hatással van az általános közérzetre. Kiváló zsírégető is, mert azanyagcserefelgyorsul, és több kalóriát égetünk el, mintha betonon sétálnánk. E mellett alaposan megmozgatja az izmokat is, hiszen a hepehupás talajon lépkedve, illetve egy magaslatot megmászva olyan izomcsoportokat is aktív mozgásra késztethetünk, amelyeket eddig jórészt elhanyagoltunk.

h i r d e t é s

A természetjárás időskorban is kiváló mozgásforma. Fotó: Getty Images

Nordic walking

A hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő nordic walking egy speciális, botokkal végzett gyalogló technika. Előnyei közé tartozik, hogy úgy mozgatja át a test legtöbb izmát, hogy közben tehermentesíti az alsó végtag ízületeit. A hagyományos sétálással ellentétben ilyenkor a vállöv egésze, a hát egy része, és a karizmok is mozgásba lendülnek. Az impulzusokkal teli, szabad levegőn végzett sportolás előnyei közé tartozik, hogy az idősek többnyire társaságban végzik, ráadásul alkalmazkodniuk kell a környezeti tényezők változásaihoz is, ami észrevétlenül fejleszti a mozgáskoordinációt.

Szenior zenés torna

A könnyed, minden ízületet átmozgató zenés tornát is ajánljuk az időseknek. Szervezett formában szerencsére ma már számos helyszínen elérhetőek Magyarországon ezek a kiváló közösségi programnak beillő tornák. Önkormányzati újságok hirdetési részeiben például gyakran lehet olvasni ilyen alkalmakról, kifejezetten idősek számára, diplomás gyógytornász vezetésével, de érdemes időskluboknál is érdeklődni vagy olyan idősotthonokat megkeresni, ahol ezek a programok nyitottak az otthonokon kívül élő idősek számára is. A tornák során az izmok erősítésére és a gerincoszlop nyújtására helyezik a hangsúlyt, kifejezetten ügyelve az ízületvédelemre és a helyes testtartásra. A foglalkozások során gimnasztikai labdát, softballt és erősítő gumikötelet is alkalmaznak a hatékonyság fokozása érdekében.

Szenior tánc

A szenior tánc nem társastánc időseknek, hanem egy társasági tánc, amit néha ülve végeznek. Kifejezetten az érettebb korosztály számára fejlesztették ki, amely így igazodik a korosodó szervezet sajátosságaihoz. Az ülő tánc koreográfiákban természetesen nincsenek akrobatikus elemek, ugrások, gyors forgások, bonyolultabb kombinációk. Talán pontosabb lenne olyan táncnak hívni, amelyben széken ülve vagy a szék körül is táncolnak. A hangsúly itt is a közösségen van, amellett, hogy a tánc könnyen megtanulható, kíméletes mozgásformákból áll, a foglalkozásokon az idős ember közösségi életet élhet, jól érezheti magát. Nemcsak a sokféle zenére változatos koreográfiákat táncolhat, hanem átélheti a közös alkotás örömét is. A szenior tánc mozgássérült, kerekesszékes vagy demenciával élő emberek számára is ajánlott, részükre külön táncprogramokat fejlesztettek ki.