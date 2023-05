A szülés után a tested nagy változásokon ment át, különösen a nemi szerveid. Szükséged van egy kis időre, hogy visszanyerd erődet, és emiatt az orvosok általában négy-hat hét szünetet javasolnak a szexuális együttlét előtt. Bizony, ez a pihenési időszak nem csupán a te tested egészségét szolgálja, hanem lehetőséget ad arra, hogy felkészülj az új fejezet kezdetére.

Fotó: Shutterstock

Vitaminok és ásványi anyagok

De mit tehetsz te magad a gyorsabb helyreállás érdekében? Először is, a tápanyagok létfontosságúak. A szülés olyan erőkifejtést jelentett, ami a világbajnok atlétákat is megizzasztaná! A testednek most tápanyagokra van szüksége, hogy felépüljön és gyógyítsa a sérült szöveteket. Ehhez nem elegendő csupán a szénhidrát és a cukor, bármennyire is csábító az, amikor a párunk finomságokkal kényeztet minket.

Egészséges és tápanyagokban gazdag étrend mellett, fontos lehet a megfelelő szülés utáni étrend-kiegészítők, mint például a Mommytoo használata. A Mommytoo segíthet az anyák szülés utáni regenerációjában, olyan alapvető vitaminokat és ásványi anyagokat biztosítva, mint az omega-3 zsírsavak, cink és az L-leucin aminosav. Ezek az összetevők támogathatják a sejt osztódását, az immunrendszer működését és a bőr normál állapotának fenntartását, hozzájárulva a hüvelyi szövetek gyógyulásához és erősödéséhez.

A szülés után a hüvelyi izmok erőt vesztenek, de hüvelyerősítő gyakorlatokkal és a regenerációt segítő étrend-kiegészítők használatával, mint a Mommytoo, a hüvely izmait erősítheted, sőt akár még túl is szárnyalhatod a szülés előtti hüvelyi fittségedet. Ha vizelettartási problémákkal is küzdessz, ezek a gyakorlatok nagy segítséget nyújthatnak.

Romantika, türelem és síkosítás

Végül pedig, ne felejtsd el a romantikát! A szülés utáni szex más lehet, mint amit megszoktál. Lassíts, engedd, hogy a tested felkészüljön, és ha szükséges, használj síkosítót. A legfontosabb, hogy élvezd az új életedet, és bízz a testedben. Te és a párod készen álltok erre az új fejezetre, csak higgy benne!

