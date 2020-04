Ezek a gyerekek legfurcsább kérdései

Mint kiderült, a kemény kérdések ráadásul nem is ritkák! Egy nemrégiben kétezer amerikai szülő bevonásával készült felmérés szerint a 2-12 éves gyerekek havonta átlagosan 39 alkalommal tesznek fel váratlan, megdöbbentő kérdéseket. Ez éves szinten 468 nem kis fejtörést okozó választ kíván a szülők részéről.

Ebben az országban a legjobb gyereket nevelni Tavalyhoz képest nem sok változás történt a toplistán: most is egyértelműen a skandináv országok dominálnak. De vajon mitől annyira klassz északon a családosok élete? A választ korábbi cikkünkben olvashatja el.

A Télapótól a megtermékenyítésig

Hogy melyek a leggyakoribb ilyen kérdések? Nos, a felmérés tanúsága szerint a kicsik közül a legtöbben - 37 százalék - azt firtatják, vajon a Télapó igazi-e, 36 százalékot pedig az érdekli, honnan jönnek a kisbabák.

29 százalék komoly környezetvédelmi érdeklődést mutat, a "miért hasznosítjuk újra a dolgokat?" kérdés feltevésével, 27 százalékuk pedig azt szeretné tudni, mit jelent a "zöld" kifejezés.

A legtöbb gyerek rákérdez arra, honnan jönnek a kisbabák. Fotó: Getty Images

Szintén 27 százalék arra kíváncsi, az állatok házasodnak-e, 26 százalékot az érdekel, miért kék az ég, illetve ugyanennyien szeretnék tudni, mit jelent egy-egy általuk hallott szó. A gyerekek 25 százaléka azt kérdezi szüleitől, miért nem maradhatnak fenn addig, ameddig a felnőttek, és szintén 25 százalékot az érdekel, mit jelent a szeretet.

Hogy a kérdésekre mennyire nem könnyű a szülőknek válaszolni, azt az a tény is mutatja, hogy a felmérésben megkérdezett anyukák 44 százaléka vallotta be, hogy mielőtt felelne a gyerkőcnek, ráguglizik a válaszra. És bár a gyermeki kíváncsiság olykor tényleg fejtörést okoz, az anyák 43 százaléka állította azt, hogy büszke a gyerekére akkor is, ha ilyen nehéz kérdéseket tesz fel. Ugyanis ezek is azt mutatják, mennyire érdekli őket a világunk.

Forrás: New York Post