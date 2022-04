Életveszélyes, ha erről elfeledkeznek a szülők

Tanulságos történetet osztottak meg a napokban az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. Mint írták, az életmentőket nemrég egy 5 év körüli kisfiúhoz riasztották, aki úgy utazott édesanyja autójában a gyermekülésben, hogy a biztonsági öv nem volt becsatolva. A szülő azzal indokolta a mulasztást, hogy csak a pár utcával arrébb lakó nagyszülőhöz mentek. Az élet azonban bebizonyította, hogy pár méter alatt is történhet olyan váratlan esemény, amely szerencsétlen esetben akár komolyabb sérüléshez is vezethet. Az említett család autója elé például egy kutya szaladt ki, ezért az anya hirtelen fékezésre kényszerült. "A nő reflexeinek köszönhetően ugyan sikerült elkerülni az ütközést, a kisfiú az ülések közé esett" - olvasható a posztban. Ő szerencsére sérülés nélkül megúszta ezt a kisebb balesetet. Azonban nem ez az egyetlen olyan eset, ahol csupán a szerencsén múlott, hogy - legalábbis egyelőre - nem történt nagyobb baj. A mentők beszámolója alatt ugyanis több olyan esetről is írtak a hozzászólók, amikor gyerekülés nélkül utaztatott, be nem kötött gyerekeket láttak az autók hátsó üléseiről integetni.

Váratlan balesetet okozhatnak az elektromos rollerek.

Megnyugtató, hogy az emberek egy részének ez talán eszébe sem jut - a kommentek többsége legalábbis arról árulkodik, hogy a szülőknek jellemzően teljesen természetes, hogy addig nem indulnak el, amíg nincs bekötve a vezető és az összes utas. Az egyik hozzászóló ugyanakkor azt mesélte, hogy amikor bababoltban dolgozott, számos vásárló a legolcsóbb, legegyszerűbb, és valószínűleg kevésbé biztonságos gyermekülést vette meg, mondván, úgyis csak a nagymama kocsijába kerül, vagy keveset fogják használni. Más kommentelők pedig arra figyelmeztettek, hogy bár anyagi szempontból ideálisabb lehet egy használt gyerekülést választani, a biztonságosságot nézve nem biztos, hogy ez olyan jó ötlet. Ha ugyanis az adott üléssel már történt baleset, lehetnek rajta olyan sérülések, eldeformálódások, amelyek ugyan nem látszanak, az eszköz védelmi funkcióit azonban ronthatják. "Sokszor az is életveszélyes helyzetet okoz, hogy a gyermek nem a korának megfelelő ülésben utazik" - mutatott rá egy kommentelő, másikuk pedig megjegyezte, hogy még egy álló autóba is bele tud menni úgy egy másik, hogy a gyereknek nagy baja lehet, ha nincs bekötve.

h i r d e t é s

Mindezek fényében az alábbiakban bemutatjuk a gyermekülés használatának legfontosabb szabályait, illetve azt, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, ha éppen vásárlás/csere előtt állunk. Nézzük tehát, mi mindenre kell figyelnünk, hogy minél biztonságosabban utazhasson a gyerek.

Nagy baj lehet belőle, ha nem kötjük be a gyerekeket. Fotó: Getty Images

A biztonság a legfontosabb

Fontos már az elején leszögezni, hogy akármennyire is jól vezet valaki, és akárhány balesetmentes évet tud maga mögött, a biztonság akkor is elsődleges szempont. Az utakon ugyanis nem egyedül vagyunk, és számtalan váratlan esemény történhet, amikor hirtelen fékezésre vagy gyors irányváltoztatásra kényszerülünk. Nem tudhatjuk előre például, hogy mikor szalad ki elénk egy állat, ahogy azt sem, hogy a mellettünk/előttünk/mögöttünk közlekedő mikor lesz rosszul a volánnál vagy szeg meg valamilyen KRESZ előírást, amelynek baleset lehet a vége. Ezért a legtöbb, amit tehetünk, hogy minden esetben becsatolt biztonsági övvel közlekedünk, a 150 centiméternél alacsonyabb gyermekeket pedig a koruknak és méretüknek megfelelő - és becsatolt! - ülésben vagy ülésmagasítóban ülve szállítjuk.

Azonban az sem feltétlenül elég, ha bekötjük a gyermekülésben utazó kicsiket - arra is ügyelni kell, hogy a pántok kellően feszesek legyenek. Nyilván nem az a cél, hogy megszorítsuk a gyereket, azonban a túl laza, a vállakról lecsúszó övek nem védik meg kellőképpen az előrecsapódástól a kis utasunkat egy esetleges ütközés során. Fontos szabály, hogy akármennyire is hideg van, mindig kabát, illetve vastag mellény/pulóver nélkül kössük be gyermekünket, és inkább takarjuk be, ha fázik. A vastag ruhadarabok felett ugyanis csak akkor tudjuk bekapcsolni a biztonsági pántokat, ha nagyon kilazítjuk az öveket. Ez viszont szintén a biztonság rovására megy. Az alábbi videó például jól szemlélteti, mi történik egy ütközés során a lazán bekötött gyermekkel.

Milyen ülések közül választhatunk?

A gyerekek számára kifejlesztett autós hordozókat, biztonsági üléseket és ülésmagasítókat több kategóriába sorolják. Mindenesetben olyan eszközt vásároljunk, amely megfelel a gyermek méreteinek.

0 és 0+ csoportú ülés: ezek az úgynevezett babaülések vagy autós hordozók, amelyekben menetiránynak háttal utaznak a kicsik. Ennek célja, hogy egy esetleges vészfékezés során minél kisebb terhelés érje a csecsemők nyakát, hátát. Az eszközök legfeljebb 13 kilogrammos testsúlyig használhatóak. A babaülésnek saját övei vannak, amelyekkel beköthetjük a gyermeket, az eszközt pedig az autó saját biztonsági övével kell rögzítenünk, hogy ne mozduljon el a hirtelen megállás vagy az ütközés hatására.

1-es csoportú ülés: ebbe a kategóriába azokat az üléseket soroljuk, amelyek 9 hónapostól 4 éves korig használhatóak. Ezeket már többnyire a menetiránnyal szemben kötjük be. A különleges kialakítású fejtámla védi az arc két oldalát is. Ezt az ülést szintén az autó saját övével rögzítjük, a gyermeket pedig az eszköz ötpontos biztonsági övével csatoljuk be.

2-es és 3-as csoportú ülés: ezeket 4 éves kor felett, illetve 36 kilogrammig lehet használni. Ide soroljuk az ülésmagasítókat is, de vannak olyan ülések is, amelyeknek ugyanúgy van háttámlájuk és oldalpárnájuk, mint az előző kategóriába tartozó daraboknak, a különbség csupán annyi, hogy itt már az autó saját, 3 pontos biztonsági övével kötjük be a gyereket és az ülést egyaránt.

A gyermek kora és mérete mellett érdemes a gyerekülés választásánál figyelembe venni azt is, hogy a választott eszköz hogyan teljesített a törésteszteken, mennyire kényelmes, kellemes tapintású anyagból készült-e, illetve mosható-e a huzat. A meglévő gyerekülés lecserélése a szakmai ajánlások szerint akkor indokolt, ha:

balesetünk volt - még akkor is, ha csak egy kisebb koccanásról van szó;

a gyermek feje magasabban van, mint az ülés fejtámlájának teteje;

a gyerekülés saját övének felső kiindulópontjai a gyermek vállmagassága alatt találhatóak;

a gyermek arra panaszkodik, hogy a szokásosnál szűkebbek, szorosabbak a pántok, pedig azok állását nem változtattuk, lazítás esetén viszont könnyen kibújtatja vállát vagy karját az öv alól.

Tartsuk és tartassuk be a szabályokat

Amikor a gyermek már nagyobb, és ki tudja csatolni a gyermekülés biztonsági övét, akkor mindenképpen beszéljük meg vele, hogy ezt kizárólag akkor teheti meg, ha előzetesen engedélyt adtunk rá. Magyarázzuk el neki, hogy az övek és csatok a biztonságát szolgálják, és nem játékok.

A hátsó ülésen utazó gyermekeknek 135 centiméteres magasságig, az elöl utazók esetében pedig 150 centiig kötelező a biztonsági ülés vagy ülésmagasító. Ezeket a határokat azért fontos szigorúan betartani, mert bizonyos testmagasság alatt az autók saját biztonsági övei inkább veszélyesek. Az elvárásoknál alacsonyabb gyermek ugyanis kicsúszhat az öv alól, de az is előfordulhat, hogy az öv keresztben haladó része nem az utas vállánál fut el, hanem a nyakán, ami fulladás- és törésveszélyt is magában hordoz. Emellett az autó lékzsákjai sem az alacsony utasok védelmére vannak tervezve.

Ha pedig már a lékzsáknál tartunk, meg kell jegyezni azt is, hogy a menetiránynak háttal utaztatott gyermeket csak akkor tehetjük az anyósülésre, ha ott nincs légzsák vagy kikapcsoltuk azt. A kirobbanó légzsák ugyanis olyan erővel lökheti az autós hordozóban ülő babákat az ülés háttámlájának, hogy annak komoly sérülés lehet a vége.