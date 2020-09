"A bátyám lett a gyerekeim apja"

Nem nehéz átérezni a keserűségét annak a gyermekeit egyedül nevelő édesanyának, aki a vidámpark bejárata előtt azért nem tud családi jegyet váltani, mert nincs velük egy felnőtt férfi, a jegypénztáros szerint pedig ők így nem egy család. Számára valószínűleg nem is az a néhány száz forint elvesztése a legkellemetlenebb, amire a rugalmatlan jegyrendszer szerint nem jogosult - sokkal rosszabb a tudat, hogy a társadalom szemében ők a gyerekekkel nem is alkotnak egy egészet, ők csupán "csonka" család. Bár ez utóbbi kifejezés kikopóban van a köztudatból, a magyar társadalom összességében még eléggé konzervatív a család fogalmát illetően, azt a legtöbben még mindig csak egy apa és anya, valamint tetszőleges számú gyermek együttéléseként értelmezik. Pedig Magyarországon is férfiak és nők tízezrei kénytelenek egyedül gondozni a gyerekeket, ami nem csak anyagi szempontból jelent óriási kihívást.

Így menthető meg egy házasság A legszebben induló házasságban is jöhet komoly mélypont, de ezt nem kell szükségszerűen válásnak követnie. Érdemes megfogadni az alábbi tanácsokat a boldogság és a társunkhoz fűződő szeretetteljes kötődés megőrzése érdekében. Kattintson a részletekért!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarországon körülbelül 300 ezer család él egyetlen szülővel, és félmillió olyan gyermek van, akit csak az anyja, vagy az apja nevel. Legtöbb esetben válás miatt kerülnek külön a szülők, de sok a párját elvesztő özvegy is. Előfordul - bár Magyarországon még nem túl gyakori - hogy egyetlen szülő fogad örökbe, és nevel fel egy gyermeket. A kormány néhány intézkedéssel - például könnyebb bölcsődei elhelyezés - igyekszik segíteni a gyermekeiket egyedül nevelőket, illetve Budapesten egy alapítvány is segítséget és tanácsadást nyújt nekik. A nekik ítélt családi pótlék összege azonban csak jelképesen, 1500 forinttal magasabb, mint az olyan családoknak, ahol két ember neveli a gyermekeket. Az egyedül maradt anyukáknak és apukáknak így minden forintot és lehetőséget meg kell ragadniuk, hogy a hó végére is maradjon valami a pénztárcában.

Ki kellett szervezni az apaszerepet

Andrea hat évvel ezelőtt költözött el a párjától, egy viharos válást követően. Három gyermekével kellett kiköltözniük Szegedről egy a várostól nem messze lévő kis településre - gyakorlatilag a nulláról kezdték onnan újjáépíteni az életüket. A két kisfia óvodás volt még, a lánya pedig általános iskolás, a három gyerek ellátása így sokszor nagyon nehezen megoldható feladat volt. Korábban Szegeden egy fodrászszalonban dolgozott, mivel azonban kiköltöztek, és a gyermekekről is egyedül kellett gondoskodnia, fel kellett mondania. Főállású anyaként akkor még alig több, mint harmincezer forintot kapott csupán, emellett fodrászként házhoz is kijárt a korábbi ügyfeleihez. "Ha a gyerekekre senki sem tudott vigyázni, az egész családunk együtt vonult házról házra, mint egy kis karaván. A kuncsaftok már a gyerekeket is ugyanúgy várták, akik eljátszottak, amíg én dolgoztam" - emlékezett vissza Andrea. A válás egyébként a gyerekeket is nagyon megviselte, a legnagyobbat egy másik iskolába is át kellett íratni, mert problémák voltak a magatartásával.

A gyermek mindkét szülővel jó kapcsolatot ápolna (Fotó: 123rf)

Andrea esete azért is sajátos, mert ő maga sem a klasszikus családmodellben nőtt fel: testvéreivel állami gondozottak voltak. Ő talán ezért is érezte különösen fontosnak azt, hogy a gyermekeik jó kapcsolatot ápoljanak az apjukkal annak ellenére, hogy volt párjával szinte látni sem tudták egymást. Az apaszerepet viszont még így kis ki kellett szervezni, néha Andreára, néha pedig a fiútestvérére hárult ez a feladat. "Ez hoz néha furcsa szituációkat. Például hogyan tanítom meg a fiaimat arra, hogy nőnap alkalmából adjanak nekem egy szál virágot? Egy 'normális' családban látják a gyerekek, hogy apa hazaállít egy szállal, ezt pedig tőle leshetik el a kicsik. Na meg persze az is furcsa lehet, hogy a gyerekekkel én megyek locsolkodni, vagy focizni. Szerencsére van egy fiútestvérem is, aki bár külföldön dolgozik, ha hazaér, ő az a bizonyos férfi a házban, ő veszi át az apaszerepet. Szeretném, ha ő is egy minta lenne a gyerekek számára" - mesélte Andrea.

Maradjunk együtt a gyerekekért

A gyermekeiket egyedül nevelő szülők nem csak anyagilag kerülnek nehéz helyzetbe, de sok esetben a szociális életük is perifériára szorul. A gyerekek fuvarozása az iskolába és a délutáni foglalkozásokra, az ellátásuk és a kényszerből elvállalt plusz munkák miatt szinte teljesen eltűnnek a környezetük életéből, hiszen nem csak a közös programokra, de néha még egy rövidebb üzenetváltásra sem jut idő és energia.

A nehézségek tudatában sok pár akkor is fenntartja a gyermekek előtt a kapcsolat látszatát, amikor az egymás iránt érzett szeretet és tisztelet helyébe harag és keserűség lépett. A család látszólag még egyben van, a felek együttélése azonban már inkább csak egy lakótársi kapcsolattá silányult, ahol a nő megfőzi a vacsorát és altatja a gyerekeket, a férfi pedig megjavítja a dolgokat a ház körül. Az egyre gyakrabban felszínre törő konfliktusok mellett is legitimálja az együttlétet a gyerek, akinek csak ártana, ha az egyik fél elköltözne. Marad a mérgező légkör a feloldhatatlan feszültségekkel és a soha ki nem beszélt konfliktusokkal. Nem biztos, hogy ez a kisebbik rossz.

Jelek, hogy mérgező kapcsolatban élünk A mérgező kapcsolatban élők szinte állandó megaláztatást és lelki-testi bántalmazást szenvednek el, sokukban ráadásul az sem tudatosult, hogy a sok rosszért a párjuk felelős. Mik a biztos jelek, amik mérgező kapcsolatról árulkodnak? Kattintson!

A házasság akkor menthetetlen, ha nem mentjük meg

"Soha nem mondhatjuk azt egy házasságra, hogy teljesen menthetetlen, ezt csak a párok tudják eldönteni. Akkor szoktunk közösen a kapcsolat lezárása mellett dönteni, ha a felek úgy döntenek, hogy nem hajlandóak további erőfeszítésekre a kapcsolat érdekében" - mondta el a HáziPatika.com megkeresésére Kozma-Vízkeleti Dániel család-pszichoterapeuta. A szakember szerint a házasság megmentéséhez azok a párok ragaszkodnak jobban, akik már több időt töltöttek együtt, nekik ugyanis már olyan közös múltjuk van, amiből a válságba került kapcsolatuk is képes táplálkozni.

Teljesen természetes, hogy a gyerekek szeretnének mindkét szülővel jóba lenni, még akkor is, ha a látják, hogy az anyjuk látni sem bírja az apjukat, vagy fordítva. Ha nem sikerül normalizálni egymás között a helyzetet, annak a gyermek is a kárát látja. "Ha tudom, hogy anyu utálja aput és én anyuval élek, akkor anyunak azt kell mutatnom, hogy én is gyűlölöm aput, pedig én valójában szeretném őt szeretni. Ezt a mi szakmánkban lojalitás-konfliktusnak, vagy esetenként meghasadt lojalitásnak hívjuk, és ez nagyon erős hatást gyakorol a gyermek későbbi érzelmi viszonyaira is" - hangsúlyozta a család-pszichoterapeuta. A külön élő, de alapvetően jó kapcsolatot ápoló szülők tehát jobb hatással lehetnek a gyermek érzelmi fejlődésére, mint a közös lakásban összezárt, egymás mindennapjait megkeserítő alibi-házasok.

"Fontos tudni, hogy a felek csak a párkapcsolatukat, vagy a házasságukat zárhatják le, szülőtársként élethosszig együttműködésre vannak ítéltetve. Ha a bizalom egymás felé el is halt, egy korrekt partneri viszont azért sokan meg tudnak őrizni. Ez elég ahhoz, hogy a legfontosabb, gyereket érintő kérdésekben racionálisan tudjanak dönteni" - mondta el a szakember. Hozzátette: ez a folyamat nagyon sok munkát igényel mindkét féltől. Ennek az egyeztetésnek a kialakítása nagyon hasonló ahhoz, ahogy a párkapcsolat természetes fejlődése során (általában a kapcsolat harmadik-negyedik évében) kialakítjuk a közös életünk szabályrendszerét. Ugyanilyen módon kell kialakítani egy új szabályrendszert úgy, hogy ők már nem alkotnak egy párt.