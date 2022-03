Mi az igazság a zokniban alvásról?

Miért előnyös, ha a hátunkon fekve alszunk?

Zokni segítségével a hideg téli estéken is kevésbé fogunk fázni, illetve átmenetileg vérkeringésünket is felélénkítheti. Ha azonban egész éjszaka a lábunkon van, egy idő után éppen ellenkező hatást fejt ki, lassítva a vérkeringést - írja a brightside.me. Éppen ezért hosszú távon nem célszerű mindennap így aludnunk. Az sem ritka, hogy a zokni gumija túl szoros, ezért reggelre mély, kivörösödött nyomokat hagy a bőrön, amelyek akár fájdalmasak is lehetnek, és hosszú távon is irritálhatják a bőrt. Sőt, a keringés lassítása miatt akár lábdagadással is ébredhetünk.

Vannak, akik csak zokniban szeretnek aludni. Fotó: Getty Images

Érdemes a zokni anyagára is figyelmet fordítani. A szintetikus ruhaanyagok, mint a poliészter, nem engedik lélegezni a bőrt, így a meleg takaró alatt a műszálas zokniban beizzadó lábfej bőre védtelenebb a baktériumokkal és gombákkal szemben. Emellett bőrirritáció is felléphet a zokni mosásához, öblítéséhez használt szerekben különféle összetevői miatt.

A legtöbben elsősorban azért vesznek fel zoknit éjszakára, hogy ne fázzanak. Azalvásközbeni zoknihordás ugyanakkor beleszólhat a test hőszabályozási folyamataiba is. Szervezetünk egyes rendszerei akkor is működnek, amikor alszunk. Testhőmérsékletünk is folyamatosan változik az éjszaka folyamán, és általánosságban elmondható, hogy jobban, illetve pihentetőbben alszunk, ha a testhőmérséklet alacsonyabb. Ha pedig olyan zoknit viselünk, amelynek anyaga nem biztosít megfelelő szellőzést, akkor túlságosan megemelkedhet a testhőmérséklet, emiatt romolhat az alvás minősége.

Összességében elmondható, hogy ha mindenképpen zokniban szeretnénk aludni, akkor figyeljünk arra, hogy vékony, pamutból vagy egyéb természetes anyagból készült, műszálmentes darabot viseljünk, amely nem gumírozott.