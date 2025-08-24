Felborult egy mentőautó Budapesten - öt sérült a helyszínen





Személyautóval ütközött és felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten, a balesetben öten megsérültek - közölte az Országos Mentőszolgálat.

Egy beteget és a hozzátartozóját szállító mentőautó a megkülönböztető jelzéseit használva haladt a kórház felé, amikor Budapest XIX. kerületében egy személyautóval ütközött. A balesetben a beteg, a hozzátartozója, a személyautó vezetője, a mentőápoló és a mentőgépkocsi vezetője is megsérült, helyszíni ellátás után kórházba szállították őket. A felelősség megállapítására vizsgálat indult.

