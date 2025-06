Tévhitek a vashiányról

Csak nők lehetnek vashiányosok

Az egyik legelterjedtebb tévhit szerint csak a nőket érinti a vashiány, amit a legtöbben a menstruációval járó vérvesztésnek, valamint a terhességnek tudnak be. Való igaz, hogy a gyerekeket és a termékeny korú nőket érinti legtöbbször ez az állapot, de bárkinél, bármelyik életkorban előfordulhat. Például egy erősen sportoló vagy diétázó férfi is veszélyeztetett, főleg, ha az étrendje nem elég változatos és nem fogyaszt elegendő, vasat tartalmazó táplálékot.

Minden vegetáriánus vashiányos lesz

Egyrészről igaz, hogy a vegetáriánusok fogékonyabbak lehetnek a vashiányra, mert a szervezetük csak nehezebben hasznosuló, növényi eredetű vashoz jut hozzá. Ugyanis nem fogyasztanak olyan, állati eredetű, hemvasban gazdag, jobban felszívódó élelmiszereket, mint a vörös- vagy szárnyashúsok, a halak, az állati belsőségek. Másrészről a növényi, nemhemvas-tartalmú élelmiszerek, például a sötét leveles zöldségek is kiváló vas- és tápanyagforrásnak számítanak. Így számukra fontos, hogy legyen gondosan összeállított a növényi étrend, és ha szükséges, pótolják a vasat.

Csak a táplálékvas bevitele elég

Márpedig kizárólag az ételeinkkel bejuttatott vas mennyisége nem mindig elegendő. Tény, hogy a változatos, kiegyensúlyozott étrend a vasellátottság szempontjából kulcsfontosságú. Viszont, ha megnő a szervezet vasszükséglete, például terhesség, szoptatás idején vagy kamaszkorban, valamint sportolóknál, továbbá olyankor, amikor már kialakult vashiányról vagy vérszegénységről van szó, lehetetlen csupán az étkezéssel annyi vasat bevinni, amennyire szükség van.

A sportoló férfiakat is érintheti a vashiány. Fotó: Getty Images

A vashiány betegség

Sokan betegségként emlegetik; valójában a vashiány nem önálló betegség, mindig valaminek a tünete, következménye. A vas felszívódását nehezítheti például valamilyen bélbetegség, gyulladás, fertőzés vagy vesebetegség, gluténérzékenység, esetleg daganatos megbetegedés, mindezek akár vashiányos vérszegénység kialakulásához is vezethetnek. Ilyen esetben nem elég csupán a vas pótlása, az alapbetegség kezelésére is szükség van ahhoz, hogy a vaspótlás hosszú távon is sikeres lehessen.

Könnyen felismerhető a vashiány

Nagy tévhit, hogy a vashiányt könnyű észlelni, mivel nem specifikusak a tünetei. Általában olyan problémákkal jár, mint a gyakori fáradtság, a terhelhetőség csökkenése, a fejfájás, a szédülés és az energiahiány. Ezeket a panaszokat pedig számos egyéb egészségi probléma vagy csak a túlhajszolt, stresszes életmód is okozhatja, így nem feltétlenül gondolunk vashiányra. Vérvétellel, laborvizsgálattal azonban egyszerűen diagnosztizálható.

C-vitamin segíti a vasfelszívódást

Ezt sokáig így tudta mindenki, ám úgy tűnik, hogy megdől ez az állítás. A korábbi szakmai álláspont, miszerint a legtöbb vaspótló – ami vas(II)-só tartalmú – felszívódását segíti a C-vitamin, idejétmúltnak tekinthető. Ugyanis a C-vitamin stabilizálja a vas(II)-ionokat az oxidációval szemben, és ezzel fokozza az oxidatív stresszt, azaz a sejtkárosító szabad gyökök termelődését.