Meglepő módszerek a szívroham kivédésére

Keressünk egy hobbit!

A hobbi elvonja a figyelmet a depressziós gondolatokról

Dugjuk ki az orrunkat otthonról

Aludjunk édesen!

Oltassuk be magunkat influenza ellen!

Tegyünk próbát a spiritualitással!

A depresszió a tudattalan idegrendszer diszfunkciója, a probléma az agynak éppen azon a részén keletkezik, amely a vérnyomást és a pulzusszámot szabályozza. Ez megbolygatja az adrenalin termelést és megterheli a keringési rendszert. Lee Marcus, a New York-i Preventív Kardiológia szakorvosa szerint , mint a dohányzás, a mozgásszegény életmód vagy a rossz és magas koleszterinszintet eredményező étkezés. Ezért a depressziósok között magasabb a szívbetegség előfordulása és súlyosabb kimenetelre számíthatnak egy szívroham esetében.A hobbi, mert valami pozitívra való összpontosítást követel. A hobbik jelentős része kevésbé ülő tevékenység, ezért a mozgás is jótékonyan hat."Már évek óta ismert, hogy a kanapén üldögélni, mozgásszegény életmódot folytatni éppen olyan veszélyes, mint a dohányzás. Ez ugyanis a vérlemezkéket ragadósakká teszi, ami vérrögök kialakulását okozhatja, s hozzájárul a szívbetegségek progressziójához, ami nem történhetne meg egy kis mozgással" - hívta fel a figyelmet Dr. Marcus. Ezért a kertészkedés, a kerámiázás,. Ha a szabadidős tevékenység növelik a boldogságot, az csökkenti a stresszt, a vérnyomást és a pulzusszámot.. Azok az emberek, akik hajlamosak a bezárkózásra, szintén hajlamosak a rossz szokásokra, dohányzásra , ivásra is. Ehelyett sokkal jobb moziba menni egy baráttal, közös elfoglaltságot keresni más ismerősökkel. Ezzel a szív kapja a legnagyobb szívességet. Akinek végképp nincs ötlete, keressen önkéntes munkát, és segítsen másokon, hogy magán is segíthessen.Ma már tudjuk, hogy az ideális éjszakai alvás időtartama hét-nyolc óra. Azok között, akik többet alszanak nyolc óránál magasabb a magas vérnyomás előfordulási gyakorisága. Ezt magyarázhatja, hogy túl sokat iszik, túl sokat dolgozik vagy depressziós. A középkorú felnőtteknél, akik éjszaka kevesebbet alszanak, mint hét óra, szintén magasabb a szívbetegség előfordulása és a magas vérnyomás.A szakértők azt tanácsolják a rosszalvóknak, hogyegy órával lefekvés előtt, és hagyják el a délutáni koffeinfogyasztást és a túlzott alkoholfogyasztást, ami hajlamos felébreszteni őket túl korán., például károsítja a véredények falait. Egy friss tanulmány szerint azok körében, akik influenza elleni védőoltást kaptak, 36 százalékkal alacsonyabb volt a jelentős kardiális események kockázata a következő évben.Az influenza nem okoz koszorúér-betegséget, de az ott van, amit az influenza súlyosbít, éppen úgy, mint a harag vagy a stressz teszi. Ezért fordul elő, hogy akinek dühkitörése van, az elvezethet a szívrohamig - mondja Marcus.Sokan megtapasztalták már, hogy aki részesévé válik a vallás szervezett gyakorlásának, kevésbé érzi magát elszigeteltnek és magányosnak. De még ha nem is megy el valaki istentiszteletre,- dr. Marcus szerint. A hívő emberek általában nem reagálják túl a helyzeteket, nyugodtabban és megértőbben fordulnak a világ felé.Ezek a mechanizmusok még nem teljesen tisztázottak, hogy a vallásos emberek kockázata a szívbetegségekre miért alacsonyabb, de lehet, hogy a békésebb hozzáálláshoz, és a kevesebb stresszhez és frusztrációhoz van köze, amelyet az élet jó és rossz dolgai, hullámhegyei és hullámvölgyei kiváltanának.