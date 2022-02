Különleges kihívást indított a Bethesda kórház

A program keretében fél éven keresztül sport, egészséges büfé és menza, szűrőprogramok és egyénre szabott egészségtervek, pszichés támogatás, stresszkezelő tréningek segítik az egészségügyi dolgozókat testi-lelki egészségük megóvásában. A BioTechUSA cégcsoport több mint 10 millió forint értékben támogatja a programot egy Inbody testelemző mérleg beszerzésével, a dolgozók egészségfejlesztő programjához szükséges termékcsomaggal, kedvezményes vásárlási lehetőséggel és személyre szabott szakértői terméktanácsadással minden egyes résztvevő számára.

A Bethesda Gyermekkórház egészségkihívását a BioTechUSA is támogatja. Fotó: Bethesda Gyermekkórház

A cél a testi-lelki jóllét és a példamutatás

Az egészségügyben dolgozók sokszor rendkívül megterhelő körülmények között, állandó stressz mellett töltik mindennapjaikat. A munkabeosztás, az anyagi körülmények sokszor nem teszik lehetővé, hogy tudatos életmódot követve figyeljenek önmagukra, testi-lelki egészségük támogatására.

Az egészség kultúrájának megteremtése érdekében egy kórház is vezető szerepet tölthet azonban be, a kórházi alkalmazottak pedig példaképek lehetnek közösségeik, ellátott betegeik egészségének és jólétének megőrzésében. A kórházon belüli egészségfejlesztés és az új egészségkihívás kidolgozása elősegítheti egy olyan környezet kialakítását, amely támogatást, erőforrásokat és ösztönzőket biztosít a kórházi alkalmazottak számára, hogy példaképként szolgáljanak majd. A programban orvosok, ápolók, dietetikusok, gyógytornászok, pszichológusok és megannyi egészségügyi szakdolgozó egyaránt részt vesz, akik nem csupán fogyni szeretnének, hanem az egészséget újraértelmezve tenni testi-lelki jóllétükért.

A Bethesda Gyermekkórház olyan szakmai csapatot állított össze, amelyben a legkülönbözőbb végzettségű, hivatásukban elszánt szakemberek fognak össze, hogy összkórházi szinten, minden osztályra kiterjedően megvalósulhasson egy olyan program, amely az egészségügyben dolgozó munkatársaknak nyújt társas támogatást, vezet egészségfejlesztő programokat, a mentális egészség támogatásán, célzott szűrőprogramokon, valamint a fizikai aktivitás és a táplálkozás megreformálásán keresztül. A kórház ingyenes napi sportolási lehetőséggel, alakformáló tornával, szervezett futókörrel, edzéstervvel is segíti a program résztvevőit.

Egészségfejlesztés személyre szabva

A kórház törekvéseit Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártója és forgalmazója, a BioTechUSA támogatja. A vállalat társadalmi felelősségvállalási programja egyik alappillére, hogy kizárólagos magyar tulajdonban lévő vállalatként igyekeznek minél nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai egészségügyi intézmények és dolgozók támogatására. "Számunkra a 'The Feeling of Success' nemcsak egy szlogen, hanem komoly felelősséget is jelent, őszintén hisszük, hogy akkor vagyunk a legsikeresebbek, ha minél többet vissza tudunk adni a közösség számára. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gazdasági sikereinket érzelmileg is megéljük, és nagyon jó érzés, hogy nemcsak gazdaságilag, hanem érzelmileg is fontos dolgokra is tudunk költeni" - fogalmaztak a BioTechUSA cégcsoport tulajdonosai, Lévai Bálint vezérigazgató és Lévai Balázs kereskedelmi igazgató a vitaminokból, fehérjeszeletekből, kollagénből és shake-ből álló termékcsomagok, valamint az Inbody mérleg átadása alkalmával.

Dr. Velkey György, a Bethesda kórház főigazgatója köszönetét fejezte ki, hozzátéve, hogy a kórház egy olyan testelemző készüléket tudott beszerezni a támogatásból, amely nemcsak a munkatársak egészségi állapotát tudja mérni, hanem nagyon fontos a gasztroenterológiai panaszokkal küzdő és az izomsorvadásban szenvedő gyermekek számára is állapotuk felmérésére, követésére. "A terméktámogatással pedig az egészséges életmód felé tudjuk segíteni a kórházi egészségfejlesztő programban résztvevőket" - emelte ki az intézményvezető.