Koronavírus: ezért kell az oltás gyermektervezés előtt

Míg a járvány első hullámának hónapjaiban a kismamák arra voltak kíváncsiak, mit tegyenek koronavírus-fertőzés esetén, a vakcinák megérkezése óta inkább az oltással kapcsolatos tudnivalókról tájékozódnának - mondta el az RTL Klubnak nyilatkozva Szőnyi György szülész-nőgyógyász, a Szülész-Nőgyászati Prevenciós Társaság elnöke. Mint mondta, a védőoltás beadását mindenképpen a babavárás előtti időszakra érdemes időzíteni.

A teherbe esés előtt érdemes oltatni

A szakember szerint sok kismamát érdekel például az is, hogy a babatervezés előtt vagy a pozitív terhességi teszt utáni időszakban adassák-e be a koronavírus elleni vakcinát. A szakember azt javasolja, hogy ha lehetőség van rá, először adassák be a nők a védőoltást, majd várják meg azt a néhány hetet, amíg a vakcina kifejti a hatását. Az ajánlások szerint még ezt követően is érdemes várni legalább két hónapot a teherbe eséssel, várandós nőkön ugyanis nem tesztelték az oltásokat. Meddőséget viszont bizonyosan nem okoz egyik vakcina sem - hangsúlyozta Szőnyi György.

A televíziónak nyilatkozó Rusvai Miklós víruskutató szintén a mielőbbi oltást javasolja. A szakember szerint sokkal rosszabbul járhat az a nő, aki később, a terhesség ideje alatt fertőződik meg. A védőoltás azonban ennek a veszélyét védheti ki.