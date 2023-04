Cáfolják a mentők a veszélyes késlekedést

Mint ismert, egy agyvérzés esetén minden perc számít. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az érintett mielőbb szakértői segítséget kapjon, csak így csökkenthető ugyanis a maradandó súlyos károsodások és az elhalálozás kockázata. Nem véletlen tehát, hogy az emberek azonnal felháborodnak, ha esetleg arról olvasnak, hogy egy stroke-os betegnek hosszú ideig kellett várnia a mentőkre.

Agyvérzés esetén minden perc számít. Fotó: Getty Images

„Az ügyeletes orvos azonnal értesítette a mentőszolgálatot”

A napokban Spányik András orvos – aki korábban sürgősségi osztályon dolgozott, jelenleg pedig foglalkozásegészségügyi szakorvosként és pszichoterapeutaként tevékenykedik – arról számolt be közösségi oldalán, hogy édesanyja férje stroke-ot kapott. „Egy agyi artériája elzáródott, és ezt rögtön tudtam, mert édesanyám elmondta, hogy beszédzavar és mozgásproblémák alakultak ki a férjénél” – mesélte az esetről az RTL-nek.

A férfi a beteg lakásával szomszédos utcában lévő orvosi ügyeletet riasztotta, akik egy percen belül ki is értek a helyszínre. Az ügyeletes orvos pedig közvetlen rádiós kapcsolaton keresztül értesítette a mentőszolgálatot, hogy azonnal mentőkocsit kér a beteghez. Spányik állítása szerint azonban ezt még több hasonló jelzés is követte, és végül 30-40 percet kellett várni a mentőkre, pedig a beteg lakása mindössze 2-3 percre van a budaörsi mentőállomástól. Elmondása szerint a hívás idején két szabad esetkocsi is volt az állomáson.

Az orvos úgy véli, az ilyen „szervezési hibák” miatt jelentősen csökkenhet a stroke-os betegek esélye a teljes felépülésre. „Ha nincs orvos a családban, és, mondjuk, nem az ország legfejlettebb régiójában vagyunk, ahol elég sok a mentőautó és közel vannak a kórházak, a jó kórházak, akkor ez a helyzet még rosszabb” – fejtette ki.

„Azt hittük, stroke, de pszichiátriai történet lett belőle”

A mentőszolgálat szerint ez nem így történt

Az RTL az Országos Mentőszolgálatot is megkereste. Az esettel kapcsolatos kérdésekre azt írták, hogy a mentők 21 perc alatt értek a helyszínre. Kiemelték továbbá, hogy véleményük szerint Spányik András megalapozatlanul beszél súlyos rendszerhibáról az eset kapcsán.

