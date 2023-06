A női ciklus során szinte az egész testben jelentős változások zajlanak le. A havivérzést megelőzően sokaknál jelentkeznek változatos érzelmi és testi tünetek, amelyeket összefoglaló néven premenstruációs szindrómának (PMS) nevezünk. A PMS a fogamzóképes korú nők 75 százalékát érintheti, 20-40 százalékuk pedig havi rendszerességgel tapasztalja meg az ezzel járó panaszokat. Több mint 150 különböző panaszt sorolnak ide, azonban egyénenként változó lehet, hogy kinél milyen típusú és súlyosságú tünetek jelentkeznek. Az érintett nők 40 százalékának szüksége lenne valamilyen kezelésre a panaszok enyhítésére, 2-6 százalékuk pedig a PMS legsúlyosabb formájának is nevezett premenstruációs diszfóriás zavarral, a PMDD-vel küzd. Ebben az esetben már akár erős ízületi fájdalom, migrénes roham, indokolatlan szorongás, ingerültség, pánikroham és dühkitörés is előfordulhat.

A cikluszavar is nagyon sok nő számára okoz rendszeresen kellemetlenségeket. Ahogyan a „ciklus” elnevezés is mutatja, a termékeny korú nők nemi működése körforgásos rendben zajlik, vagyis ideális esetben újra és újra, meghatározott időrendben ugyanazok a folyamatok mennek végbe. A cikluszavart általában a hormonegyensúly felborulása okozza, amelynek hátterében számos ok állhat. Amennyiben túlságosan korán, azaz 21 napnál hamarabb, vagy túlságosan későn, vagyis 35 nap után jön meg a vérzés, az már cikluszavarra utalhat. Olyankor is erre gyanakodhatunk, ha túl erős a vérzés, illetve, ha fájdalmas görcsök kísérik.

A PMS A FOGAMZÓKÉPES KORÚ NŐK 75 SZÁZALÉKÁT ÉRINTHETI. FOTÓ: GETTY IMAGES

A PMS, illetve a cikluszavar tüneteinek enyhítésére sok esetben hormontartalmú orális fogamzásgátlókat javasolnak az orvosok. Ezek ugyan sok esetben valóban hatékonyan tudják kezelni a problémákat, a mellékhatásaik miatt azonban sok nő vonakodik a szedésüktől. A patikák polcain vény nélkül is elérhetők ugyanakkor olyan hormonmentes készítmények, amelyek bizonyítottan csökkenthetik a PMS tüneteit, illetve a ciklus szabályozásában is fontos szerepük lehet. Ezek a készítmények természetes eredetű hatóanyagokkal fejtik ki a hatásukat, ilyen például a barátcserje nevű gyógynövény termésének kivonata, amit már évezredekkel ezelőtt is használtak az orvoslásban.

Évezredek óta segít a nőkön a barátcserje

A barátcserje egy Görögországban, Olaszországban és a Közel-Kelet egyes részein őshonos növény. Bogyós termését már az ókorban és a középkorban is használták nőgyógyászati panaszok enyhítésére, egyebek között a termékenység fokozására vagy a menstruációs ciklus szabályozására. A modern tudomány az 1900-as évek elején kezdte kutatni a növény menstruációra, illetve menopauzára gyakorolt jótékony hatásait. A gyógynövénnyel kapcsolatos vizsgálatok napjainkban is zajlanak. Több kutatás megállapította, hogy a gyógynövény valóban hatékony lehet a nőknél tapasztalt kellemetlenségek enyhítésére.

Egy 2001-es kutatás például megállapította, hogy a barátcserje különösen jó alternatívát jelenthet azon nők számára, akiknek a kínzó menstruációs panaszaik mögött semmilyen más szervi eltérést nem találtak. Egy 2017-ben készült metaanalízis szintén arra jutott, hogy a barátcserje hozzájárulhat a PMS-tünetek enyhítéséhez, ráadásul a menstruációs fájdalmak mérséklésében és a termékenység fokozásában is hatékonynak bizonyult. Egy még frissebb, 2019-es vizsgálatban pedig a barátcserje-kivonattal kezelt tesztalanyok jelentősen enyhébb PMS-tünetekről számoltak be, mint a placebóval kezelt kontrollcsoport, ami szintén igazolta a gyógynövény jótékony hatását. A barátcserje-kivonatot placebóval összehasonlító vizsgálatokban jótékonyan tudott hatni a menstruációs ciklus rendszerességére, méghozzá úgy, hogy megnyújtotta a luteális fázis hosszát. Ez azért fontos, mert a lerövidült luteális fázis következtében kialakult progeszteronhiány csökkent termékenységgel és a menstruáció szabálytalanságával is együtt járhat.

Fontos érv a barátcserje mellett, hogy nem tartalmaz semmilyen hormont, helyette közvetett módon tud hatást kifejteni a szervezet hormonális folyamataira, és elsősorban az agy dopaminreceptorainak stimulálásával segíti a menstruációs ciklus szabályozását. Számos nőgyógyászati probléma, köztük a cikluszavar és a PMS hátterében is valamilyen hormonális zavar, a prolaktin szintjének megemelkedése vagy a progeszteron túl alacsony szintje áll. A kutatók úgy vélik, hogy a barátcserje dopaminszerű aktivitást fejt ki az agyban, amely gátolja a prolaktin nevű hormon felszabadulását. A prolaktinszint csökkenésével pedig helyreállhat a petefészkekben termelődő hormonok, az ösztrogén és a progeszteron egyensúlya.

Premens: a barátcserje erejével

A PMS gyógyszeres terápiáját korábban döntően a hormonális vagy a hormonreceptorokra ható készítmények adták, e szerek szedése azonban számos páciens esetében kedvezőtlen mellékhatásokkal járt együtt. A hormontartalmú gyógyszerekkel szemben a Premens tabletta fő összetevője egy természetes eredetű anyag, a barátcserje nevű gyógynövény termésének kivonata, amely bizonyítottan segít a PMS több tünetének enyhítésében, ráadásul a menstruációs ciklus zavara esetén is hasznos lehet. A Premens tabletta tehát akkor is a segítségünkre lehet, ha PMS-től szenvedünk, és akkor is, ha rendszertelen vérzéssel, cikluszavarral küzdünk.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ, BARÁTCSERJEKIVONAT-TARTALMÚ GYÓGYSZER / FOTÓ: PHYTOTEC HUNGÁRIA BT.

Fontos tudni, hogy a Premens az egyetlen elérhető gyógyszerminőségű barátcserjekivonat-tartalmú készítmény, amely hazánkban PMS és cikluszavar kezelésére kapható. Igaz ugyan, hogy a kereskedelemben étrend-kiegészítőként is előfordul a barátcserje, ezen termékek azonban nem feldolgozott, koncentrált hatóanyagokat, hanem általában a növény terméséből készült őrleményt tartalmaznak. Mivel a barátcserje az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Tudományos Tanácsadó Testülete által az élelmiszerekben, étrend-kiegészítőkben való alkalmazásra nem javasolt növények között szerepel, ezért nem gyógyszerkészítményként terápiás célra való használata nem ajánlott.





A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

