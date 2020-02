Petefészekciszta: mennyire veszélyes?

a funkcionális ciszta teljesen ártalmatlan, és a petefészek normális működése okozza a kialakulásukat. Általában saját maguktól felszívódnak, de gyógyszeres kezeléssel is el lehet sorvasztani őket.alakulhat ki például meg nem repedt tüszőből - ez felboríthatja a hormonális egyensúlyt és a menstruációs ciklust is. Aezzel szemben valamilyen betegség, rendellenesség miatt alakul ki, és jó-és rosszindulatú egyaránt lehet. Ennek gyógyítása a legtöbbször műtéti úton történik.A petefészekciszta a legtöbb esetben (mivel apró és jóindulatú) nem okoz tüneteket. Ugyanakkor azok a tünetek, melyeket a petefészekcisztának tulajdonítunk, sokszor egyéb betegségekre, például endometriózisra , ezért önmagukban a tünetekből nem állapíthatják meg a betegséget. Ehhez képalkotó vizsgálat is szükséges.