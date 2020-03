Nincs mód rá, hogy növeljük a petesejtek számát

A nők szervezetében születésükkor már ott van az összes petesejt, amelynek száma folyamatosan csökken életük, illetve menstruációs ciklusaik folyamán. Egy nő általában nagyjából kétmillió petesejttel születik, tehát nincs is rá szükség, hogy bármilyen módon növekedjen a számuk - ez még azoknak is több mint elég, akik sok gyermeket és nagy családot szeretnének.

A fogamzásgátló nincs hatással a későbbi termékenységre

Ez is fontos információ. Ha tablettát szedünk, akkor nincs peteérés, és szó sincs arról, hogy ez pusztítaná a petesejteket, egyszerűen csak nem "használjuk fel" őket. Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy az évek múlásával a petesejtek is öregszenek, pusztulnak, gyengülnek akár ovulálunk, akár nem. Az endometriózisban szenvedőknek a tabletta segíthet a tünetek kordában tartásában, és egyes kutatások szerint afogamzásgátlócsökkenti a petefészekrák kialakulásának esélyét is.

Dolgok, melyeket minden nőnek érdemes tudnia a termékenységről

A méhen belüli eszközök nem befolyásolják a termékenységet

Az úgynevezett UID-k nincsenek negatív hatással a termékenységre. Aki így védekezik, annak ugyan van peteérése, de az eszköz nem engedi beágyazódni a méhbe az esetlegesen megtermékenyített petesejtet. Ha eltávolítják, minden visszaáll a normális kerékvágásba.

Orgazmus nélkül is teherbe lehet esni

Valamilyen okból sokan hiszik, hogy az orgazmus és a fogantatás összefügg, pedig ez nincs így, és az orgazmus nem növeli az esélyét, hogy teherbe essünk. Természetesen a kellemeset össze lehet kötni a hasznossal, de orgazmus nélkül is ugyanúgy meg lehet foganni, ha egy petesejt és egy hímivarsejt találkozik.

Speciális étkezéssel nem indítható be a szülés

Számos legenda és népi hagyomány kering arról, hogy a fűszeres ételek, az ananász, afokhagymaés egyebek fogyasztása beindítja a szülést. Nem árt, ha tisztában vagyunk vele, hogy ezek egyikére sincs tudományos bizonyíték. Együk, amit megkívánunk, amit pedig nem szeretünk, ne fogyasszuk csak azért, mert szeretnénk végre megszülni a babát.

