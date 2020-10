Kisokos nőknek az őszi wellness-pihenéshez

Lássuk be őszintén, mi nők képesek vagyunk arra, hogy egy kétnapos belföldi wellnesshétvégére indulva is telepakoljuk a bőröndöt. Érthető, hiszen bármikor bármire szükségünk lehet. Ezért visszük magunkkal a fél fürdőszobát, a különböző nappali, és éjszakai krémeket, többféle napvédőt, arcra és testre is, szőrtelenítő eszközöket és termékeket, de ugyebár kellhet a vízálló alapozó és a szempillaspirál is. De vajon hányan gondolnak ilyenkor az intim higiéniára is?

Intim illatok, amik bajt jeleznek A hüvelynek van egy jellegzetes, könnyen felismerhető illata, ami azonban különböző egészségügyi problémák, például fertőzések hatására negatív irányba változhat. Mi a normális, mi jelez bajt, és mit tehetünk a vagina egészségéért? Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Pedig számos olyan mosakodó, krém, illetve kúp létezik, amelyekkel megelőzhetjük a különböző fertőzéseket. Ha ezek mellett néhány egyszerű szabályt is betartunk, még biztonságosabbá tehető az őszi nyaralás.

Milyen kórokozók támadhatnak vizes környezetben?

Ezek a kórokozók, azaz a különböző baktériumok és gombák általában már eleve a szervezetünkben vannak, amikor fürdőruhánkban a medencébe merülünk. Az egészséges hüvelynek rendkívül gazdag a baktériumflórája, kis számban azok a gombafajok is megtalálhatóak benne, amelyek a latinul vulvovaginalis candidiasist, vagyis a gombás hüvelyfertőzést okozzák. A baktériumok közül az úgynevezett Lactobacillusoknak van kitüntetett szerepe. Ezek biztosítják az intim területek savas kémhatását, ezáltal pedig fenntartják a természetes védekezőképességet. A tejsavbaktériumok tehát azért felelősek, hogy az ártalmas baktériumok és gombák ne szaporodhassanak el a hüvelyben. Amennyiben csökken a számuk, a savas kémhatás lúgossá válik, és megjelennek a kellemetlen, ráadásul sokszor fájdalmas tünetek. Ha bőséges, gyakran híg állagú, fehéres-szürkés színű folyást tapasztalunk, amelyet jellegzetes halszag kísér, bakteriális vaginózissal, azaz bakteriális hüvelyfertőzéssel állunk szemben.

A tünetek kiegészülhetnek a nemi szervek megduzzadásával, kipirosodásával, valamint gyakori, fájdalmas hólyagürítéssel is. A hasogató, kínzó érzet pedig még a szexuális együttléteket is tönkreteheti. A bakteriális vaginózist könnyű összekeverni a gombás hüvelyfertőzéssel, hiszen a tünetek hasonlóak lehetnek. De van egy fontos különbség: gombásfertőzésesetén a hüvelyváladék sárgásfehér színű, szagtalan, túrós állagú és rendkívül sűrű, jellegzetes tünete továbbá a kínzó égő érzés és viszketés.

Mi okozhatja a védekezőképességünk romlását?

Semmiképpen sem jó, ha túl gyakran szedünk antibiotikumot, hiszen a gyógyszer a védekezésben kulcsfontosságú Lactobacillusokat is megtizedeli. A lúgos szappanok vagy az intim zuhany használata is kockázatot rejt magában, mert ha túlzásba visszük, ugyancsak a hasznos baktériumokat távolítjuk el a hüvelyből. Könnyen kialakulhat a bakteriális hüvelyfertőzés akkor is, ha gyakran váltogatjuk a szexuális partnereinket, esetleg nem mondunk le az olyan káros szenvedélyeinkről, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás.

A wellnesshétvégét könnyen elronthatja egy kellemetlen intim fertőzés. Fotó: Getty Images

Gyakrabban előfordulhat hüvelygomba olyankor, ha azimmunrendszerműködését valami - például cukorbetegség - gyengíti, továbbá a változókorúaknál, vagy a hormonális fogamzásgátlót szedők körében. A két leggyakoribb hüvelyfertőzés rizikóját fokozhatja, ha helytelenül tisztálkodunk, vagy nem megfelelő fehérneműt, például műszálas tangát viselünk.

Hogyan előzzük meg az intim fertőzéseket?

Hosszabb utazáshoz, illetve melegben válasszunk kényelmes, természetes anyagból, lehetőleg pamutból készült ruhadarabokat. Ez különösen fontos az alsónemű esetén: ha hajlamosak vagyunk a hüvelyi fertőzésekre, akkor az említett műszálas tangát inkább csak kivételes alkalmakra tartogassuk. Ha pedig mindenképpen selyem vagy csipke fehérneműt szeretnénk viselni, figyeljünk legalább arra, hogy a hüvelynyílással érintkező része pamutból legyen.

Kerüljük a sztreccsnadrágokat, a nagyon szűk farmerokat és harisnyanadrágokat, hiszen ezek gátolják a szellőzést, nem engedik elpárologni az izzadságot, a nedves közeg pedig ideális környezetet teremt a kórokozók szaporodásához.

Ugyanezen okból vigyünk több fürdőruhát magunkkal, és ha kijöttünk a vízből, lehetőleg azonnal cseréljük le a vizeset szárazra, valamint törölközzünk meg alaposan. Legyen nálunk mindig váltás fehérnemű is. A törülközőinket pedig tartsuk tisztán és mossuk gyakran.

Tisztálkodáskor az intim területeken semmiképpen ne használjuk a szállodai lúgos szappanokat, hiszen azok megbonthatják a hüvely baktériumflórájának kényes egyensúlyát. Vigyünk magunkkal intim mosakodót, de ennek a használatát se vigyük túlzásba: szakemberek szerint a megfelelő intim higiéniához bőven elég napi egy mosakodás. Legyen nálunk fertőtlenítő kéztörlő is, ha például olyan helyen kellene tampont vagy betétet cserélni, ahol kézmosásra valamiért nincs lehetőség. Cseréljük gyakran, hiszen a pangó vér könnyen megváltoztatja a hüvely savas kémhatását. Kerüljük az illatosított termékeket, mert ezek a mesterséges anyagok bőrirritációhoz és gyulladáshoz vezethetnek. Fontos tudni azt is, hogy a vécé használata után elölről hátrafelé kell szárazra törölni magunkat a toalettpapírral. Ezzel megelőzhetjük, hogy a székletben található baktériumok a hüvelybe kerülve fertőzést okozhassanak.

Sokat tehetünk a megelőzésért akkor is, ha az immunrendszerünk működését egészséges életmóddal támogatjuk. Azaz vitaminban és rostokban gazdag ételeket fogyasztunk, és rendszeresen sportolunk. Legyen a táplálkozásunk része a Lactobacillusokat tartalmazó élőflórás joghurt is.