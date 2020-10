A normál hüvelyfolyásnak fontos szerepe van: egyrészt nedvesen és tisztán tartja hüvelyt, valamint megvédi a fertőzésektől, másrészt elősegíti a megtermékenyítést és segíti a spermiumok mozgását. A folyás mennyisége és állaga a ciklusunk során folyamatosan változik: az ovuláció ideje alatt nagyobb mennyiségű, hígabb és nyákos állagú, míg máskor sűrűbb és krémesebb. Azt is fontos tudni, hogy a váladék normál, egészséges állapotban szagtalan, a színe pedig fehér vagy átlátszó. Most, hogy már tudjuk milyen az egészséges hüvelyváladék, lássuk, hogyan ismerhető fel, ha a hüvelyfolyásunk kórossá válik.

Ismerjük fel a jeleket!

A bővebb folyás nem feltétlenül utal kóros folyamatokra, az viszont már figyelmeztető jel lehet, ha nemcsak a folyás mennyisége, de a színe, a szaga és az állaga is megváltozik. Hogy még egy kicsit bonyolítsuk a dolgot: kóros állapotban a folyás színe, szaga és állaga többféle is lehet, attól függően, hogy milyen betegséggel állunk szemben.

Írd ide a képaláírástMind a hüvelygomba, mind a bakteriális vaginózis kialakulásának oka a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A bőséges, híg, szürkésfehér színű és halszagú hüvelyfolyás például bakteriális vaginózisra utal. Ez a termékeny korú nők között leggyakrabban előforduló hüvelyfertőzés, amikor is a kóros hüvelyfolyás mellé még csípő, viszkető érzés is társulhat. De az is nagyon gyakori, hogy bakteriális vaginózis esetén a hüvelyfolyás jellegzetes szaga szex után még intenzívebbé válik.

Amikor a folyás fehér vagy sárgás színű és túrószerű, amihez viszkető, égő érzés is társul az intim területen, akkor nagy valószínűséggel hüvelygombával van dolgunk. A hüvelygombára jellemző továbbá a szexuális aktus közben tapasztalható csípő, égő érzés, valamint súlyosabb esetben a szeméremtest berepedezettsége, melynek fájdalma intim együttlét következtében felerősödhet.

Mitől alakulhat ki hüvelyfertőzés?

Mind a hüvelygomba, mind a bakteriális vaginózis kialakulásának oka a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása. Az egészséges hüvelyben az ott élő jótékony tejsavtermelő Lactobacillusok biztosítják a savas kémhatást. A savas közeg azért fontos, mert ez nyújt védelmet a hüvelynek a betolakodó kórokozókkal szemben. Ha viszont a Lactobacillusok száma valamilyen oknál fogva lecsökken, akkor a savas kémhatás lúgos irányba tolódik, aminek hatására gyengül a hüvely védelmi rendszere és így a hüvelyflórában egyébként is jelen lévő kórokozók akadálytalanul elszaporodhatnak. A bakteriális vaginózis kialakulását általában a bélflórában honos E.coli baktérium elszaporodása okozza, a hüvelygombát pedig a Candida gomba túlzott jelenléte váltja ki.

A hüvelyflóra egyensúlyát számos tényező felboríthatja. A leggyakrabban a különféle antibiotikum-kezelések következtében találkozhatunk a jelenséggel, melynek oka, hogy az antibiotikum nem válogat a jó és a rossz baktériumok között. Szedésével ugyan elpusztítjuk a rosszakat is, de mindeközben megtizedeljük a jó baktériumokat is, mint amilyenek a tejsavtermelő Lactobacillusok. További kiváltó tényező lehet a nem megfelelő - hiányos vagy éppen túlzásba vitt - intim higiénia, a szexuális partnerek gyakori váltogatása, méhen belüli fogamzásgátló alkalmazása, vagy például az olyan káros szokások, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás.

Hogyan óvjuk meg, illetve állítsuk vissza a hüvelyflóránk egyensúlyát?

Hüvelyflóránk egyensúlyának fenntartásáért már azzal is sokat tehetünk, ha a mindennapokban néhány apró szabályt betartunk. Igyekezzünk kizárni a fertőzéshez vezető tényezőket, például mellőzzük a gyakori hüvelyzuhanyt, viseljünk természetes anyagból készült fehérneműt, amennyire csak lehet, kerüljük a stresszt, és figyeljünk az egészséges táplálkozásra is.

Ne fogyasszunk finomított cukrot, így nemcsak a fölösleges kilóinktól szabadulhatunk meg, hanem a kedélyállapotunk és az immunrendszerünk ugyancsak megköszöni a változást! A visszatérő hüvelyi fertőzések megelőzésére, kivédésére, vagy például egy antibiotikum-kúra után tejsav- vagy prebiotikum tartalmú készítményeket használjunk.

Vitagyn C: számoljunk le a bakteriális vaginózissal!

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz bakteriális hüvelyferőzés kiegészítő kezelésére és megelőzésére

Vitagyn C hüvelykrém kettős védelmet nyújt: gátolja a kórokozók megtelepedését, miközben megfelelő életteret biztosít a jótékony Lactobacillusok számára. Mindez egyedülálló összetételének köszönhető: a tejsavas hüvelykrém a C-vitamin mellett ezüstöt és prebiotikumot is tartalmaz. A Vitagyn C hüvelykrém vény nélkül kapható, a dobozban pedig praktikus, egyszer használatos applikátorokat is találunk, amelyekkel pontosan és higiénikusan adagolhatjuk a szükséges mennyiséget.

A Vitagyn C hüvelykrémet - orvosukkal történt előzetes egyeztetés után - várandósok és szoptatós kismamák is használhatják, mert alkalmazása biztonságos.

Micovag Plus: hüvelygomba ellen!

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelygomba kiegészítő kezelésére

A patikában vény nélkül megvásárolható Micovag Plus hüvelykúp a hüvelygomba kiegészítő kezelésére javasolt készítmény. Egyik összetevője, a kamillából származó bizabolol nyugtató hatásának köszönhetően enyhíti a kellemetlen viszketést és égő érzést a hüvelyben. Bórsav- és tejsavtartalma révén normalizálja a hüvelyi pH-értéket, ezáltal kedvezőtlen feltételeket teremt a gombák megtelepedéséhez és szaporodáshoz. A Micovag Plus hüvelykúp szintén vény nélkül kapható a patikákban.